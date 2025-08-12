Pixel Buds 2a: Googles neue smarte Kopfhörer kommen – Leak verrät Verkaufspreis, ANC und Spatial Audio

Google wird in wenigen Tagen zum großen ‚Made by Google‘-Event laden und auf diesem unter anderem die neuen smarten Kopfhörer Pixel Buds 2a vorstellen. Die neue Version der günstigeren Ohrstöpsel hat sich zuletzt mehrfach bei den Leakern gezeigt und jetzt wissen wir auch, wie viele diese in Deutschland kosten sollen sowie weitere Details zur technischen Ausstattung der kleinen Gadgets.



Mit den Pixel Buds hat Google schon vor längerer Zeit eine eigene Kopfhörer-Linie etabliert, die jetzt auch im Budget-Bereich in die zweite Generation gehen wird: In wenigen Tagen werden die Google Pixel Buds 2a vorgestellt, die sich rein äußerlich wenig überraschend stark an den anderen Produkten der Serie orientieren. Die größten Unterschiede liegen bei den Lautsprecher-Schlitzen mit veränderter Position, dem aufgedruckten G-Logo sowie den verfügbaren Farben.

Erstmals mit ANC

Tatsächlich sollen sich die Gerüchte bewahrheiten, dass Google den smarten Kopfhörern der Budget-Linie erstmals ANC spendiert, also Active Noise Cancelling. Dabei handelt es sich um eine Technologie, die mit Gegengeräuschen dafür sorgen soll, dass äußere Einflüsse nicht stören. Aus diesem Grund werden auch noch mehr Mikrofone benötigt, die die äußeren Umstände zuverlässig aufnehmen und zur Verarbeitung weiterleiten. Im Gegensatz zur Pro-Serie muss es aber ohne Silent Seal 2.0 auskommen und hat auch keine Gesprächserkennung.

Mit an Bord ist außerdem Spatial Audio, das für einen echten 3D-Raumklang mit den Kopfhörern sorgen soll. Allerdings gibt es dabei auch Abstriche, denn Google verzichtet auf die Bewegungserkennung, mit der sich in einigen 3D-Sound-Umgebungen bei den Pro-Modellen zusätzlich der Sound verändern lässt. Weiterhin nicht verfügbar ist das kabellose Aufladen der Ladeschale. Aber das sind alles eher Luxus-Abstriche, für die man eben zum Pro-Modell greifen muss.

Die Pixel Buds 2a machen einen größeren Schritt und sicherlich wird es auch softwareseitig die eine oder andere Neuerung anzukündigen geben – hauptsächlich rund um Gemini. Das neue Paket soll laut Leaks in Deutschland nicht ganz so günstige 149 Euro kosten. Da sollte man also auf Aktionen warten oder darauf hoffen, dass diese wieder kostenlos im Pixel 10-Paket enthalten sind. Erscheinen werden sie, wie einige weitere Geräte, wohl erst Anfang Oktober.

