Pixel Buds 2a: Googles neue smarte Kopfhörer kommen – Leak verrät Verkaufspreis, ANC und Spatial Audio

Veröffentlicht am von Jens
pixel 

Google wird in wenigen Tagen zum großen ‚Made by Google‘-Event laden und auf diesem unter anderem die neuen smarten Kopfhörer Pixel Buds 2a vorstellen. Die neue Version der günstigeren Ohrstöpsel hat sich zuletzt mehrfach bei den Leakern gezeigt und jetzt wissen wir auch, wie viele diese in Deutschland kosten sollen sowie weitere Details zur technischen Ausstattung der kleinen Gadgets.


pixel buds 2a

Mit den Pixel Buds hat Google schon vor längerer Zeit eine eigene Kopfhörer-Linie etabliert, die jetzt auch im Budget-Bereich in die zweite Generation gehen wird: In wenigen Tagen werden die Google Pixel Buds 2a vorgestellt, die sich rein äußerlich wenig überraschend stark an den anderen Produkten der Serie orientieren. Die größten Unterschiede liegen bei den Lautsprecher-Schlitzen mit veränderter Position, dem aufgedruckten G-Logo sowie den verfügbaren Farben.

Erstmals mit ANC
Tatsächlich sollen sich die Gerüchte bewahrheiten, dass Google den smarten Kopfhörern der Budget-Linie erstmals ANC spendiert, also Active Noise Cancelling. Dabei handelt es sich um eine Technologie, die mit Gegengeräuschen dafür sorgen soll, dass äußere Einflüsse nicht stören. Aus diesem Grund werden auch noch mehr Mikrofone benötigt, die die äußeren Umstände zuverlässig aufnehmen und zur Verarbeitung weiterleiten. Im Gegensatz zur Pro-Serie muss es aber ohne Silent Seal 2.0 auskommen und hat auch keine Gesprächserkennung.

Mit an Bord ist außerdem Spatial Audio, das für einen echten 3D-Raumklang mit den Kopfhörern sorgen soll. Allerdings gibt es dabei auch Abstriche, denn Google verzichtet auf die Bewegungserkennung, mit der sich in einigen 3D-Sound-Umgebungen bei den Pro-Modellen zusätzlich der Sound verändern lässt. Weiterhin nicht verfügbar ist das kabellose Aufladen der Ladeschale. Aber das sind alles eher Luxus-Abstriche, für die man eben zum Pro-Modell greifen muss.

Die Pixel Buds 2a machen einen größeren Schritt und sicherlich wird es auch softwareseitig die eine oder andere Neuerung anzukündigen geben – hauptsächlich rund um Gemini. Das neue Paket soll laut Leaks in Deutschland nicht ganz so günstige 149 Euro kosten. Da sollte man also auf Aktionen warten oder darauf hoffen, dass diese wieder kostenlos im Pixel 10-Paket enthalten sind. Erscheinen werden sie, wie einige weitere Geräte, wohl erst Anfang Oktober.

» Pixel Buds 2a: Googles neue smarte Kopfhörer zeigen sich – starten in zwei Farben und wohl mit ANC (Leak)

» Pixel 10, Pixel Watch 4 und Pixel Buds 2a: Googles neue Pixel-Produkte kommen wohl viel später – alle Infos

[WinFuture]

# Vorschau Produkt Preis
1 soundcore by Anker P20i Kabellose Bluetooth Kopfhörer in-Ear, 10mm Treiber, Bluetooth 5.3, Anpassbarer EQ, 30 Std. Spielzeit, IPX5 wasserfest, 2 Mikros mit KI, einzeln verwendbar (Schwarz) soundcore by Anker P20i Kabellose Bluetooth Kopfhörer in-Ear, 10mm Treiber, Bluetooth 5.3,... 24,99 EUR 19,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
2 Bluetooth Kopfhörer, In Ear Kopfhörer Kabellos Bluetooth 5.3 mit 4 ENC Noise Cancelling Mic, 48H HiFi Stereo Tiefer Bass Spielzeit Wireless Earbuds,IPX7 Wasserdicht Sport Ohrhörer für iPhone Android Bluetooth Kopfhörer, In Ear Kopfhörer Kabellos Bluetooth 5.3 mit 4 ENC Noise Cancelling Mic, 48H... 11,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
3 Bluetooth Kopfhörer, Kopfhörer Kabellos Bluetooth Sport In Ear Kopfhörer mit Mic, 2025 Neue Kopfhörer ENC Lärmreduzierung Wireless Earbuds mit IP7 Wasserdicht, 50H Deep Bass In-Ear Ohrhörer (Schwarz) Bluetooth Kopfhörer, Kopfhörer Kabellos Bluetooth Sport In Ear Kopfhörer mit Mic, 2025 Neue... Bei Amazon kaufen
4 JBL Tune 510 BT – Bluetooth On-Ear Kopfhörer - Schwarz – Faltbare Headphones mit Freisprechfunktion – Kompatibel mit Sprachassistenten – Lange Laufzeit von bis zu 40 Stunden JBL Tune 510 BT – Bluetooth On-Ear Kopfhörer - Schwarz – Faltbare Headphones mit... 49,99 EUR 30,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 2025-07-19 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket
label 
Artikel kann bezahlte Werbelinks und Anzeigen enthalten.