Google TV: Steht die Smart TV-Plattform schon wieder vor dem Aus? Hohe Verluste und starke Konkurrenten

Google ist der Smart TV-Plattform Google TV seit Jahren sehr erfolgreich, denn dank zahlreicher verfügbarer Geräte und Partnerschaften soll diese mittlerweile mehr als 300 Millionen aktive Nutzer haben. Dennoch steht die Zukunft wohl auf sehr wackligen Beinen, denn wie ein aktueller Bericht jetzt verlautet, schreibt die Abteilung hohe Verluste und kämpft gegen interne und externe Konkurrenz.



Die Geschichte von Google TV geht bereits über mehrere Kapitel, denn die Plattform ging bekanntlich aus Android TV hervor bzw. ist nach wie vor dessen Aufsatz und die Wurzeln liegen schon so viele Jahre zurück, dass es mit dem damaligen Google TV absolut nichts mehr zu tun hat. Heute ist Google TV vermeintlich hocherfolgreich und soll mit 300 Millionen aktiven Geräten sicherlich noch mehr Nutzer erreichen, die die Inhalte gemeinsam konsumieren. Dennoch steckt es tief in der Krise.

Ich hatte hier im Blog schon vor einigen Wochen von einem möglichen Aus für Google TV philosophiert und jetzt scheint ein aktueller Bericht in die gleiche Kerbe zu schlagen: Denn trotz riesiger Nutzerzahlen soll die Plattform hohe Verluste schreiben. Betrieb und Weiterentwicklung sollen mehrere Hundert Millionen Dollar pro Jahr verschlingen, die sich rein mit Werbeanzeigen wohl nicht hereinholen lassen.

Dazu kommt, dass die Konkurrenz auf Verdrängungswettbewerb geht, wobei vor allem Amazon genannt wird, das sich schon bald mit dem Fire TV Stick von Android TV verabschieden soll und damit die faktische Reichweite von Android auf Smart TVs verringert. Aber das ist längst nicht die einzige Konkurrenz, denn auch intern kommt es bald zu Kollisionen mit mächtigen Produkten Gemini und YouTube könnten Google TV gemeinsam verdrängen und sind schon jetzt auf dem Weg dahin.

Bleibt abzuwarten, wie sich das weiter entwickelt. Wer langfristig plant und auf Google TV setzen will, sollte die aktuelle Lage und diese Berichte in jedem Fall im Hinterkopf behalten und vielleicht noch ein paar Monate abwarten, bis Google-intern die Weichen auf eine Zukunft mit oder ohne Google TV gestellt werden.

