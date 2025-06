Google TV: Wird die Plattform von Gemini und YouTube verdrängt? Google plant wohl größere Änderungen

Die Smart TV-Plattform Google TV blickt bereits auf eine lange und wechselhafte Geschichte mit mehreren Neustarts zurück – und vielleicht geht es schon bald in die nächste Runde. Wie in dieser Woche bekannt geworden ist, wird die Entwicklung des Betriebssystems ein Stück weit zurückgefahren, um den in der Kombination konkurrierenden Produkten Gemini und YouTube Platz zu machen.



Eigentlich hat Google TV seit einigen Jahren ein starkes Standing, denn es hat sich als eine der großen Plattformen für Smart TVs, Streamingboxen und auch Dongles etabliert. Und dennoch steht ein großer Wandel an, der sich schon seit längerer Zeit abzeichnet und bisher kein klares Bild vermitteln konnte. Denn auf der einen Seite soll die Bedeutung der Plattform enorm wachsen, während sich auf der anderen Seite eine Konkurrenz entwickelt.

Google TV bekommt viele neue Funktionen

Schon im Frühjahr hatte Google ein großes Update für Google TV in Aussicht gestellt, das im Laufe des Jahres in mehreren Schritten ausgerollt wird. Dazu gehört der verstärkte Fokus auf Streaming, die Integration von Gemini, die tiefere Integration von Smart Home-Funktionen sowie der Ausbau der Free TV-Kanäle. Also eigentlich alles, bei dem man ohnehin schon aktiv ist und sich breiter aufstellen möchte.

Google TV für Smart Displays

Der nächste große Sprung soll es laut Gerüchten sein, dass Google TV auf Smart Displays startet bzw. den Smart TV zum Smart Display macht. Das klingt nur im ersten Moment abenteuerlich, denn tatsächlich sind die Unterschiede gar nicht mehr so groß und wenn sich die organisatorische Position der Smart TVs im Haushalt ändert, ist es nichts weiter als ein großes Smart Display.









YouTube und Gemini konkurrieren mit Google TV

Natürlich wird sich Gemini auch auf Smart TVs ausbreiten, daran besteht gar kein Zweifel. Erst vor wenigen Wochen haben wir euch Gemini für Google TV gezeigt, das Fragen mit Medieninhalten beantworten kann. In Zukunft wird es so sein, dass Gemini nicht nur eine stark aufgebohrte Suchfunktion bietet, sondern auch selbst Inhalte zusammenstellen und generieren soll. Gewissermaßen wird es zu einer ähnlichen Anlaufstelle wie die Google TV-Empfehlungen.

Aber auch YouTube ist im Wandel: Auf Smart TVs will man sich künftig nicht mehr als die aus dem Web bekannte Videoplattform präsentieren, sondern viel mehr als Streamingplattform im Stil von Netflix, Disney+, Amazon Prime & Co. Das Ziel ist es, dass die Nutzer mehr Inhalte kaufen bzw. ein Abo abschließen. Auf ersten Leaks zeigte sich schon vor einigen Wochen, dass die YouTube-Startseite plötzlich aussah wie die Google TV-Startseite.

Quo Vadis, Google TV?

Jetzt sind wir aus Beobachter-Perspektive in der Situation, dass die Bedeutung von Google TV steigen soll, aber gleichzeitig die beiden wichtigen Wachstumsmotoren Gemini und YouTube die Google TV-Funktionalität nachbauen und die Oberfläche der Plattform gar gemeinsam weitgehend ersetzen könnten. Wie auch immer es ausgeht, scheint es zum nächsten Neustart für Google TV zu führen.

