YouTube: Die neue KI-Suche ist eine Kriegserklärung gegen alle YouTuber – die Stimmung kippt (Meinung)

Googles Videoplattform YouTube hat vor wenigen Wochen den 20. Geburtstag gefeiert und anlässlich dessen auf eine unglaubliche Erfolgsgeschichte zurückgeblickt – die man auch den YouTubern zu verdanken hat. Doch schon bald könnte die Stimmung kippen, denn die am Mittwoch angekündigte KI-Suchfunktion kann man als regelrechte Kriegserklärung werten. Die YouTuber wissen es nur noch nicht…



Die Künstliche Intelligenz spielt auf der Videoplattform YouTube schon seit langer Zeit eine wichtige Rolle, doch bisher agiert diese eher im Hintergrund – aber das wird sich ändern. Am Mittwoch wurde die neue KI-Suchfunktion für YouTube Premium angekündigt, die es Nutzern ermöglichen soll, die in den Videos enthaltenen Informationen und Themen deutlich schneller aufzuspüren. Schaut euch einmal das folgende Video an, in dem diese Suchfunktion im Einsatz gezeigt wird.

Bei dieser KI-Suche geben die Nutzer nicht mehr einzelne Begriffe, sondern konkrete Fragen ein. Diese werden von Gemini analysiert, anschließend werden die benötigten Informationen auf der ganzen Videoplattform gesucht und dem Nutzer die Antwort geliefert. Sowohl in aufbereiteter Textform als auch mit kurzen Videoausschnitten – sowohl als Quelle als auch als mediale Unterstützung. Das sieht im Werbevideo gut aus und könnte so manchen Nutzern, die auf der Suche nach Informationen statt Unterhaltung sind, sicherlich gefallen.

Auch wenn das Ankündigungsvideo nicht viele Details verrät, zeigt sich schon, dass die reine Auflistung der Videoergebnisse vollkommen in den Hintergrund rückt. Es geht nicht mehr darum, dass die Nutzer ein Video aufrufen, sondern es werden ihnen alle Infos auf dem Silbertablett serviert. Schön für die Nutzer, aber eine Katastrophe für YouTuber.









Eine Kriegserklärung an die YouTuber

Die neue KI-Suche erinnert nicht nur zufällig an den KI-Modus in der Google Websuche mit der Google große Teile des Web zerstören wird. Google liefert alle Informationen, sodass die Nutzer keine Webseiten mehr aufrufen müssen – sodass diese kein Geld mehr verdienen und bald verschwinden werden. Analog dazu liefert schon bald YouTube alle Informationen, sodass die Nutzer keine Videos mehr aufrufen müssen oder nur die relevanten Stellen für wenige Sekunden sehen.

Durch die fehlenden Aufrufe gehen den YouTubern jegliche Umsätze verloren. Keine Werbeumsätze, kein Premium-Anteil und auch die selbst platzierten Werbeeinblendungen können aufgrund deutlich gesunkener Abrufzahlen nicht mehr ausreichend monetarisiert werden. Natürlich verdient YouTube prächtig an den meisten Einnahmen mit – aber nicht an allen. Bei der KI-Suche hingegen verdient nur YouTube und degradiert die YouTuber zu Inhaltslieferanten. Genauso, wie man es schon mit allen Webmastern gemacht hat.

Der große Unterschied ist das Abhängigkeitsverhältnis. Zwar sind praktisch alle Webmaster vom Google-Traffic abhängig, aber sie haben mit Google selbst nur einen übermächtigen Partner. Bei YouTube hingegen sind die YouTuber auf dieser Plattform groß geworden und haben ihre Community dort. Ein Umzug ohne Verlust sehr großer Teile der Community ist nicht möglich. Damit verschieben sich die Machtverhältnisse ganz gewaltig und vielleicht wäre es wirklich an der Zeit, dass übermächtige YouTuber wie Mr. Beast ihre eigene Plattform gründen…

