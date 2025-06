Android XR: Das sind Googles neue Smart Glasses – neue Teaser und Leaks zeigen die Gemini-Brille (Galerie)

Google will mit der Plattform Android XR schon bald groß angreifen und könnte noch in diesem Jahr die ersten eigenen Smart Glasses auf den Markt bringen. Die Erwartungen werden durch viele kleine Informationshäppchen, Ankündigungen und auch Teaser immer weiter angeheizt. In diesem Artikel zeigen wir alle bisher bekannten Informationen und Bilder zu den kommenden Google Smart Glasses.



VR-Brillen sind über Jahrzehnte immer wieder gescheitert, AR-Brillen sind auch heute noch mehr Zukunftsmusik als Realität und Google Glass dürfte wohl bis heute der bekannteste Flop im Bereich der Smart Glasses sein. Doch so langsam kommt Bewegung in den Markt, denn der Facebook-Konzern Meta ist bekanntlich mit hohen Investitionen in diesem Bereich aktiv, Google arbeitet seit Jahren am Comeback, selbst Apple ist schon eingestiegen und Smart Glasses sind rein technisch umsetzbar.

Wir haben euch die neue Smart Glasses-Plattform Android XR erst kürzlich ausführlich vorgestellt, die die Grundlage für die smarten Brillen bieten soll, sich aber aus unbekannten Gründen bereits mehrfach verzögert hat. Weder die Plattform noch die Brillen sind derzeit für Endnutzer verfügbar – aber das wird sich ändern. Samsung soll noch in diesem Jahr die ersten Brillen auf den Markt bringen, während Google nach offiziellen Angaben in der Beobachterposition bleiben will.

Doch obwohl Google selbst nach eigenen Aussagen für dieses Jahr keine eigenen Smart Glasses plant, veröffentlicht man immer wieder Teaser und Bildmaterial, die stets das gleiche Modell zeigen. Daher ist anzunehmen, dass sehr wohl Google Smart Glasses existieren, die nur darunter warten, in Produktion zu gehen. Hier findet ihr das bisher bekannte Bildmaterial zur Brille.

















Für Google spielt AR und VR gar keine so große Rolle, viel mehr geht es um Gemini auf der Nase. Denn Gemini ist das Herzstück der smarten Brillen und genau DIE Killer-Applikation, die man über Jahre gesucht und nie gefunden hat. Daher wäre es sehr verwunderlich, wenn nicht Google selbst eine solche Brille auf den Markt bringen wird. Mittlerweile wissen wir, dass diese auf ein ähnliches Konzept wie Smartwatches setzen werden – zumindest was die Smartphone-Anbindung angeht.

Vor wenigen Tagen ist die Smart Glasses Companion-App erstmals geleakt worden. Diese zeigt uns, dass das Smartphone viel Rechenarbeit und die Anbindung übernehmen wird. Mit der Gemini Live Kamera- und Displayfreigabe hat man das längst in breiter Erprobung und muss es nur noch auf die Brillen bringen. Dank Smartphone-Rechenpower und Cloud muss gar nicht so viel Rechenleistung in die Brille. Damit auch weniger Technik, ein schlankerer Akku und damit verbunden sehr viel weniger Gewicht. Und all das kann wiederum den Verkaufspreis so weit sinken lassen, dass es nicht nur für absolute Nerds interessant ist.

Ob diese gezeigte Brille starten wird und wann wir damit rechnen können, ist nach wie vor völlig offen. Doch es zeigt, wo der Weg hingeht und dass Google es zumindest in den eigenen Laboren geschafft haben dürfte, eine akzeptable smarte Brille zu bauen.

