Android XR: Google stellt neue Smart Glasses-Plattform mit Gemini Live vor – das sind die Möglichkeiten (Video)

Google arbeitet seit vielen Jahren an Smart Glasses, die schon bald mit der neuen Plattform Android XR starten sollen. Ankündigungen hat es bereits mehrfach gegeben und jetzt liefert man etwas mehr Details zu den Möglichkeiten der Plattform, die wohl zunächst hauptsächlich dafür konzipiert ist, Gemini mit den visuellen Features zu pushen. Das Ziel ist es, die Google Glass-Visionen endlich umzusetzen.



Wir haben euch hier im Blog in den letzten Wochen Android XR ausführlich vorgestellt, das während der Google I/O eigentlich eine wichtige Rolle hätte spielen sollen, doch auch diesmal ist es nur bei einer etwas ausführlicheren Ankündigung ohne konkreten Starttermin geblieben. Jetzt hat man die Rahmenbedingungen noch einmal umrissen und die Positionierung der Plattform klar formuliert: Smart Glasses mit Android XR sollen Gemini direkt vor die Augen der Nutzer bringen, sodass dieser die Hände frei hat und in der Welt drumherum präsent bleiben und interagieren kann.

Die Android XR Smart Glasses sorgen dafür, dass das stets verfügbare Gemini Live dieselben Dinge sieht und hört wie der Nutzer. Gemini macht Android XR-Headsets benutzerfreundlicher und leistungsfähiger, indem es versteht, was die Nutzer sehen, und in deren Namen Maßnahmen ergreifen kann. Google hat eine Reihe von Demovideos veröffentlicht und gezeigt, welche Möglichkeiten das bietet, wie man sich die Nutzung vorstellt und wie die Nutzer die Brillen bedienen – nämlich hauptsächlich per Spracheingabe.

Android XR mit Gemini soll als Plattform für Headsets, smarte Brillen und „alles dazwischen“ fungieren – also für alle kommenden Gerätschaften, die sich der Nutzer auf die Nase setzt. Der Funktionsumfang reicht von einer automatischen Übersetzung über die Verwendung von Apps bis zum Aufnehmen von Bildern oder der Einblendung von nützlichen Informationen. Schaut euch dazu einmal das unten eingebundene Demovideo an.









Die Smart Glasses mit Android XR und Gemini sind in allen Fällen mit Kameras, Mikrofonen und Lautsprechern ausgestattet, die die Grundlage für die gesamte Interaktion legen. Optional wird es auch Brillen geben, die Informationen direkt auf das Brillenglas vor die Augen der Nutzer projizieren. Ich denke, das Letztes wohl zu deutlich teureren Geräten führen wird, aber für die komfortable Nutzung sehr wichtig ist. Die Brillen werden nicht autark arbeiten, sondern benötigen stets eine Smartphone-Verbindung.

Durch die Kombination mit Gemini sieht und hört die Brille alles, was der Nutzer tut. So versteht die Plattform die Situation, merkt sich, was den Nutzern wichtig ist, und unterstützt sie im Alltag. Die Videos zeigen, wie die Android XR-Brille in realen Situationen funktioniert, darunter beim Versenden von Nachrichten an Freunde, beim Vereinbaren von Terminen, beim Abfragen von Wegbeschreibungen, beim Aufnehmen von Fotos und vielem mehr. Auch die neue Gemini Live-Übersetzung als Dolmetscher ist mit an Bord.

Die ersten Brillen sollen noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, wobei Google seit langer Zeit eine enge Partnerschaft mit Samsung pflegt, das sowohl Headsets als auch Smart Glasses auf den Markt bringen wird. Aber auch Kooperationen mit Brillenherstellern wie Gentle Monster und Warby Parker stehen in den Startlöchern.

