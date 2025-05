Google Meet & Gemini: Live-Übersetzung startet heute – Dolmetscher übernimmt sogar Stimme und Tonlage

Nutzer des Videomessengers Google Meet durften sich zuletzt bereits über einige Integrationen von Gemini freuen und jetzt folgt der nächste große Schritt, der in der internationalen Kommunikation zum Gamechanger werden könnte: Eine neue Gemini-KI soll in Kürze eine Live-Übersetzung ermöglichen, die als echter Dolmetscher arbeiten soll – ohne größere Verzögerung und gar in passender Tonlage und Stimme.



Einige Google-Produkte bieten schon seit längerer Zeit eine automatische KI-basierte Übersetzung, die entweder Live in Textform arbeitet oder mit etwas Verzögerung auch eine Audiospur übersetzen kann. In Google Meet soll dank Gemini nun beides zusammengeführt werden und eine echte Live-Übersetzung eingeführt werden. Dazu gibt es eine neue Gemini-KI, die optional aktiviert werden kann und die Sprache der Teilnehmer erkennen und jeweils als Dolmetscher agieren kann.

Die Übersetzungen sollen laut der Ankündigung auf der Google I/O-Bühne mehr oder weniger in Echtzeit erfolgen – soweit das eben aufgrund der unterschiedlichen Formulierungen und Ausdrucksweisen möglich ist. Die Sprache des zu übersetzenden Nutzers wird heruntergefahren und automatisch die übersetze Tonspur in der gewünschten Sprache darübergelegt. Also ganz so, wie man es von Dolmetschern kennt, die im Fernsehen oder an anderen Stellen eine Live-Übersetzung vornehmen.

Der große Unterschied im Gegensatz zum Dolmetscher ist es – abgesehen davon dass man keine weitere Person benötigt – dass Gemini nicht nur den Text erkennen, übersetzen und ausgeben soll, sondern dabei auch die Stimme, die Tonlage und die Ausdrucksweise beibehalten soll. Sprache vermittelt auch Emotionen und Betonungen sind wichtig – das ist bekannt. Genau diese soll Gemini beibehalten und dadurch eine Natürlichkeit ermöglichen, die es in der Form wohl noch nicht gegeben hat.

Die neue Live-Übersetzung wird zunächst nur zwischen Englisch und Spanisch funktionieren, soll aber in Kürze auch für Italienisch, Deutsch, Portugiesisch und weitere Sprachen in den kommenden Wochen angeboten werden. Vorerst nur für zahlende Abonnenten.

