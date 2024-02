Google Meet und Assistant verschwinden von Samsung Smart TVs – werden in wenigen Tagen eingestellt

Google und Samsung arbeiten in vielen Bereichen eng zusammen, doch zumindest auf Smart TVs geht man jetzt bei gleich zwei wichtigen Produkten getrennte Wege: Sowohl der Google Assistant als auch die Videokonferenzplattform Google Meet werden schon in wenigen Tagen von den smarten Samsung-Fernsehern verschwinden. Google will den Fokus auf eigene Plattformen und Geräte legen.



Schon vor einigen Tagen wurde bekannt, dass der Google Assistant von Samsung Smart TVs verschwindet und jetzt gibt es eine ähnliche Ankündigung für die Videokonferenzplattform Google Meet. Diese ist vor knapp vier Jahren auf Samsungs Tizen-Plattform gestartet, damals noch unter der Bezeichnung „Google Duo“ und ermöglichte es, per Fernseher an Videokonferenzen teilzunehmen – wenn man das denn wirklich wollte.

Doch damit ist bald Schluss, denn Google Meet wird ab dem 9. März 2024 von den Samsung-Fernsehern verschwinden. Nach eigenen Angaben will Samsung den Nutzern einige Alternativen vorschlagen, die dann direkt auf dem Smart TV angeboten werden. Das zeigt schon, dass die Einstellung von Google und nicht von Samsung ausgeht. Google begründet diesen Schritt damit, dass man sich auf die eigenen Plattformen und Geräte konzentrieren möchte. Tizen gehört nicht mehr dazu.

Die Bereinigung des Google Assistant war nicht wirklich überraschend, doch die Einstellung von Google Meet ist es hingegen schon. Immerhin will Google die Plattform als Standard für Videokonferenzen etablieren und dabei kann eine große Reichweite sicherlich nicht schaden. Da selbst eine Browserversion verfügbar ist, dürfte sich der Wartungsaufwand für die Tizen-App sicherlich in Grenzen gehalten haben.

