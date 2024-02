Android 15: Diese Pixel-Smartphones werden das Update erhalten; erste Vorschauversion kommt in Kürze

Glaubt man aktuellen Informationen, dann wird Google spätestens morgen Abend die erste Entwicklervorschau von Android 15 veröffentlichen – aber auch heute Abend könnte es schon soweit sein. Für experimentierfreudige Nutzer stellt sich da natürlich die Frage, ob sie die neue Version auch tatsächlich ausprobieren können. Wir zeigen euch, welche Pixel-Smartphones das Update erhalten werden.



Google wird sehr wahrscheinlich in dieser Woche die erste Android 15 Entwicklervorschau veröffentlichen. Ein Android-Entwickler hat den 15. Februar als Termin genannt, aber es könnte auch schon heute Abend soweit sein. Experimentierfreudige Pixel-Nutzer können sich daher schon darauf vorbereiten, das Update auf die erste Android 15 Developer Preview in Kürze installieren zu können. Vielleicht nicht gerade auf dem Hauptgerät, dafür sollte man bis zur Beta warten, aber die Möglichkeit wird bestehen.

Wie üblich dürfte Google die Vorabversionen von Android 15 zuerst nur für die hauseigenen Pixel-Smartphones anbieten, während einige andere Smartphone-Hersteller vielleicht noch etwas später mit in die Beta einsteigen. Weil Google die Update-Dauer der Pixel-Smartphones seit jeher sehr transparent hält und sich bisher ausnahmslos daran gehalten hat, können wir schon jetzt mit großer Sicherheit sagen, auf welchen Geräten ihr Android 15 sowie die gesamten Vorschauversionen installieren könnt.

Es gilt bei Google seit jeher die Regel, dass nur die Smartphones die Vorschauversion erhalten, die auch für den finalen Release in Frage kommen. Und so kommt es, dass ein eigentlich bis August 2024 versorgtes Pixel 5a nicht an der Developer Preview oder Beta teilnehmen können wird. Klar, sonst würde das Smartphone bei der Beta bleiben und die finale Version nicht mehr sehen – das wäre wenig sinnvoll.









Diese Pixel-Smartphones sollten das Update erhalten

Pixel 6 & Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7 & Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 8 & Pixel 8 Pro

Hinter dem Pixel Tablet und vielleicht auch dem Pixel Fold würde ich für die erste Entwicklervorschau noch ein Fragezeichen setzen. Ohne Frage werden beide Geräte mit Android 15 versorgt werden, doch weil sie sich technisch stark abheben, könnte es gerade in dieser frühen Phase zu Verzögerungen kommen. Spätestens morgen wissen wir mehr.

Android 15 ist die erste Android-Version, die nur auf Pixel-Smartphones mit Googles eigenem Tensor-SoC ausgeliefert wird. Das hat für Endnutzer keine großen Auswirkungen, könnte Googles Entwicklungsaufwand aber reduzieren und somit vielleicht als Folge daraus für stabilere Updates sorgen.

