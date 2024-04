Android & Pixel: Googles Smartphones haben jetzt den iPhone-Moment – alles aus einer Hand (Kommentar)

Google hat vor wenigen Tagen größere interne Änderungen bei Android und Pixel angekündigt, in derem Zuge man die beiden bisher voneinander getrennten Produkte unter ein Dach bringt – gemeinsam mit weiteren Abteilungen. Was zunächst nach einer internen Angelegenheit klingt, könnte nach Außen in den nächsten Jahren einen großen Einfluss haben. Man könnte sogar sagen, dass das Googles iPhone-Moment ist.



In der mobilen Welt gibt es seit vielen Jahren nur zwei relevante Plattformen, die rein rechnerisch 100% des Marktes abdecken: Android und iOS. Auf der Hardware-Seite sieht es ganz anders aus, denn es gibt seit jeher eine gesunde Konkurrenz aus einer Handvoll großer, zahlreicher ambitionierter und auch kleinerer Smartphone-Hersteller. Allerdings gilt das nur für Android, denn bekanntlich lässt sich Apples Betriebssystem iOS offiziell nur auf dem iPhone nutzen. Zusammengefasst: iOS = iPhone und Android = viele Hersteller.

Google hat schon vor einigen Jahren angekündigt, mit den Pixel-Smartphones langfristig hohe Marktanteile im Smartphone-Markt erzielen zu wollen. Mit der sechsten Generation hat man gewissermaßen den ersten Durchbruch geschafft und darf sich über jährlich steigende Marktanteile freuen. Dennoch ist man noch lange nicht in den Sphären von Samsung, Xiaomi oder den BBK-Marken angekommen. Die Befürchtung, dass Google Android daher sehr stark auf die Pixel-Smartphones zuschneiden wird, blieb daher bisher auch unbegründet. Aber das könnte sich ändern.

Denn jetzt hat Google Android und Pixel unter ein Dach gebracht. Zusätzlich ist auch die Chip-Fertigung mit eingezogen und selbst Teile von Google Research sind ein Teil der neuen Mega-Abteilung „Platforms and Devices“. Dass unter anderem auch Chrome, Google Fotos oder Google One dazugehören, spielt für den Smartphone-Markt erst einmal eine untergeordnete Rolle.









Pixel auf einer Stufe mit dem iPhone

Mit dieser Umstrukturierung schafft Google etwas, das es bisher nur bei Apple gibt: Nämlich Hardware, Betriebssystem, Software, KI sowie wichtige Teile der Komponentenfertigung aus einer Hand. Google kontrolliert die Pixel-Smartphones, Android, den Tensor-Chip, die KI-Schnittstelle sowie ohnehin seit jeher große Teile der wichtigen vorinstallierten Android-Apps. Das war zwar auch schon vorher so, aber bisher waren die Abteilungen sauber voneinander getrennt. Von einer „internen Firewall“, wie man es in der Ankündigung nennt.

Diese Firewall soll zwar offiziell bestehen bleiben und dafür sorgen, dass „Android“ und „Pixel“ nicht zu sehr zusammenwachsen, aber wie glaubwürdig ist das? Denn in derselben Ankündigung heißt es auch, dass es für zukünftige Innovationen sehr wichtig ist, all diese Dinge zusammenzuführen. Wie sich das mit dem Begriff der Firewall verträgt, werden sicherlich auch die zahlreichen Smartphone-Partner sehr aufmerksam und kritisch beobachten.

Ich hatte bereits vor einigen Tagen hier im Blog beschrieben, dass es die volle Android-Power nur noch auf Pixel-Smartphones gibt und zum Teil gilt das auch heute schon. Zwar wird kein Smartphone-Hersteller auf Android verzichten können, aber dennoch kann das für Google zum gefährlichen Spiel werden, wenn man die Smartphone-Hersteller verärgert, auf die man bekanntlich angewiesen ist.

