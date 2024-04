Großer Umbau bei Google: Android, Pixel, Chrome und vieles mehr sollen innovativer werden + KI-Fokus

Google hat große interne Umstrukturierungen bei Android, Pixel, Chrome und mehr angekündigt, die eine ganze Reihe von Produkten, Plattformen und Ökosystemen unter ein Dach bringen sollen. Jetzt hat sich Google-CEO Sundar Pichai zu Wort gemeldet und diese Änderungen mit einem noch weiter verstärkten Fokus auf Künstliche Intelligenz und schnelle Updates begründet.



Googles Portfolio besteht aus unzähligen Produkten, die wohl nicht immer ganz optimal zusammenarbeiten – wobei man sicherlich Android und Pixel als gutes Beispiel nennen kann. Doch das soll sich durch die gestern angekündigten Umstrukturierungen ändern, denn man bringt viele Abteilungen unter ein Dach und verfolgt damit ein klares Ziel: Die ohnehin im selben Unternehmen befindlichen Ressourcen zu kombinieren und noch größere sowie schnellere Entwicklungssprünge zu machen.

Having a unified team across Platforms & Devices will help us deliver higher quality products and experiences for our users and partners. It will help us turbocharge the Android and Chrome ecosystems, and bring the best innovations to partners faster — as we did with Circle to Search with Samsung.