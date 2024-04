Android & Pixel: Google kündigt große Umstrukturierung an – bringt Hardware und Plattformen unter ein Dach

Google bezeichnet sich schon seit langer Zeit als ‚AI First‘-Unternehmen und jetzt hat man große interne Umstrukturierungen angekündigt, die dem Rechnung tragen sollen: Die seit jeher getrennten Abteilungen für Android und Pixel werden unter ein Dach gebracht und damit die langjährige Trennung nahezu vollständig aufgehoben. Aber das ist längst noch nicht alles.



Bei Google gibt es seit vielen Jahren die Situation, dass man mit Android und Pixel zwar zwei sehr eng miteinander verbundene Abteilungen führt, die aber dennoch durch eine „Firewall“ voneinander getrennt sind. Weil das im Zeitalter von KI und schnellen Entwicklungen wohl nicht mehr ganz so vorteilhaft ist, hat man jetzt größere Umstrukturierungen angekündigt: Man schafft die neue Abteilung Platforms and Devices, unter deren Dach sich Android, ChromeOS, Chrome, Pixel und auch Google Fotos befinden werden. Mit Ausnahme von Pixel waren die Abteilungen bisher schon unter einem Dach, unter der Führung von Hiroshi Lockheimer.

Lockheimer wechselt in eine neue Abteilung innerhalb von Google, die man in der ersten Ankündigung nicht näher benannt hat. Das neue Platforms and Devices wird von Rick Osterloh geleitet, der damit den nächsten Aufstieg innerhalb von Google hinlegt. Erst im vergangenen Jahr wurden Nest und Fitbit unter das Dach von Pixel gebracht und nun erweitert sich der Kreis um die Plattformen. Aber nicht nur die bekannten Endprodukte werden kombiniert, sondern auch Einzelteile von Google Research, Google Deepmind (KI) sowie der GPU-Entwicklung.

In einem Statement heißt es, dass diese Umstrukturierungen mehr Flexibilität und Geschwindigkeit in das gesamte Android-Pixel-Chrome-Ökosystem bringen sollen, die man im Zeitalter der KI benötigt. In den nächsten Monaten sind keine Auswirkungen auf Endnutzer zu erwarten, doch langfristig wird es sicherlich spürbar sein. Weitere Umstrukturierungen dürfte man in den nächsten Tagen ankündigen, die dann vielleicht im Rahmen der nächstwöchigen Quartalszahlenverkündung weiter begründet werden.

