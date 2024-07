Pixel 9 & Gemini: Käufer erhalten ein Jahr Google One AI Premium kostenlos – Hinweis auf den Pixie-Assistent?

Google wird in weniger als drei Wochen die Pixel 9-Smartphones vorstellen, bei denen die Künstliche Intelligenz der hauseigenen KI-Plattform Gemini eine tragende Rolle spielen wird. Kein Wunder, dass man daher an einer Aktion feilt, die Neokäufern der Smartphones ein ganzes Jahr Google One AI Premium mit Gemini Advanced bringt. Das deutet erneut auf den Sprachassistenten Pixie hin.



Wer ein neues Pixel-Smartphone kauft, profitiert in den meisten Fällen von zusätzlichen Google-Angeboten: So gibt es etwa mehrere Monate Google One kostenlos, ein mehrmonatiges YouTube Premium-Abo oder ähnliche Dinge. Das dürfte auch in diesem Jahr der Fall sein und laut einem aktuellen Marketing-Leak soll es zusätzlich bis zu 12 Monate Gemini Advanced in Form von Google One AI Premium kostenlos geben. Laut dem Leak sind es 12 Monate bei den Pro-Modellen und sechs Monate beim Pixel 9.

Weil das Google One AI Premium-Abo recht teuer ist (nämlich 22 Euro pro Monat), ist das rein rechnerisch ein starker Vorteil. Allerdings auch nur dann, wenn man überhaupt Interesse am starken Gemini hat, das bekanntlich auch in der Gratis-Version einen großen Funktionsumfang hat. Es ist daher eher als Werbeaktion FÜR Google zu verstehen, weil man natürlich auch darauf hofft, dass die Nutzer nach dem Auslaufen des Gratis-Zeitraums dabei bleiben möchten. Das spricht wiederum dafür, dass Gemini auf den Pixel-Smartphones einige wichtige zusätzliche Funktionen bieten könnte, die über die Standardvariante hinausgehen.

Damit sind wir wieder beim erwarteten Pixel-Sprachassistenten Pixie, der seine Schatten längst vorausgeworfen hat. Es soll sich dabei um eine Art Kombination aus dem Google Assistant und Gemini handeln, der exklusiv für die Pixel-Smartphones angeboten werden soll. Um diesen in vollem Umfang nutzen zu können, dürfte ein Abo Voraussetzung sein. Obiger Marketing-Leak verrät uns, dass die 12 Monate Gemini Advanced für alle Pixel 9 Pro-Smartphones gelten, während vom normalen Gerät keine Rede ist. Es ist wahrscheinlich, dass auch das Pixel 9 einen solchen Vorteil erhalten wird, wenn auch etwas kürzer (siehe weiter oben).

[The SpAndroid]

