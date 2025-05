Google Fotos für Android XR: Neue App für räumliche Bilder und Videos kommt; Teardown verrät erste Details

Schon in wenigen Tagen könnte Google die neue AR-Plattform Android XR offiziell starten, für die es nicht nur spezielle Gerätschaften in Form von Smart Glasses, sondern auch eigene Apps geben wird. Jetzt hat ein Teardown der aktuellen App von Google Fotos eine frühe Unterstützung für räumliche Medien sowie einen Hinweis auf eine separate App hervorgebracht.



Viele Nutzer dürften Google Fotos als Standard-App für Bilder und Videos verwenden, sodass diese sowohl in ihrer Rolle als Galerie als auch Backup eine breite Formatunterstützung mitbringen sollte. Durch den baldigen Start von Android XR dürfte es wohl schon bald sehr viel mehr Spatial Images – also Bilder und Videos mit räumlichem Effekt – geben, sodass Google Fotos auch diese unterstützen soll. Mutmaßlich direkt zum Start.

Ein Teardown der aktuellen App hat einige Hinweise hervorgebracht, die auf einen speziellen neuen Tab für diese Fotos und Videos deuten. Dort heißt es für den Eintrag „photos_spatial_tab_emptyview“ als Beschreibung „Spatialized photos and videos will appear here“. Ziemlich eindeutig. Diese Bilder werden also möglicherweise nicht mit den anderen im Fotostream erscheinen, sondern einen eigenen Bereich erhalten. Ganz konkret ist das aber noch nicht, denn es könnte sich bei diesem Tab auch um einen Filter für den Gesamtstream handeln.

Interessant ist, dass es zusätzlich einen Hinweis auf eine XR-Version von Google Fotos gibt, über die bisher noch nichts bekannt geworden ist. Diese wird unter ihrem Paketnamen „com.google.android.apps.photosxr“ erwähnt, während die normale App den Paketnamen „com.google.android.apps.photos“ trägt. Bei Android Authority vermutet man daher, dass beide Apps auf dieselbe Codebasis zugreifen und es sich bei der XR-Version um eine speziell angepasste Oberfläche handelt. Vielleicht vergleichbar mit den WearOS-Versionen für installierte Smartphone-Apps.

Der Teardown hält noch nicht viele Informationen bereit, aber dennoch dürfte die App wohl zum öffentlichen Start von Android XR oder den ersten Smart Glasses zur Verfügung stehen.

