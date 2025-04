Android XR: Das sind Googles erste Smart Glasses mit Gemini Live – Googler demonstriert es offiziell

Nach dem breiten Start von Gemini Live Astra wird Google schon bald die ersten eigenen Smart Glasses auf den Markt bringen, in denen das Smarte KI-Produkt fest integriert ist. Entsprechende Vorankündigungen hat es schon mehrfach gegeben und jetzt scheint die offizielle Präsentation nicht mehr weit entfernt zu sein. Denn auf einer Konferenz hat der Android XR-Produktmanager die smarte Brille jetzt selbst auf der Bühne getragen und demonstriert.



Google hat das Produkt Gemini Live in den letzten Monaten schrittweise eingeführt, langsam auf den Markt gebracht und stetig mit neuen Funktionen versorgt. Die großen Schritte erfolgten erst vor wenigen Tagen mit dem Start der Kamera- und Displayfreigabe sowie der Talk about-Funktion für die Unterhaltung über Bilder oder Videos. Damit hat man den Funktionsumfang für Smart Glasses bereits auf Smartphones gebracht, kann diese nun ausführlich mit einer Masse von Nutzern testen und schon bald ein finales Produkt starten.

Wir haben euch bereits die erwarteten Google Smart Glasses gezeigt und jetzt zeigt sich, dass diese Vermutungen korrekt gewesen sind. Denn auf der TED-Konferenz hat der Android XR-Produktmanager höchstpersönlich jetzt eine smarte Google-Brille auf der Bühne getragen, dies in keiner Form verschleiert und dessen Funktionalität (ohne Hands-on) demonstriert. Es zeigt sich, dass die von Google geplanten Geräte sich kaum von einer normalen Brille unterscheiden und somit auf den ersten Blick gar nicht als solche zu erkennen ist.

Möglich wird das kompakte Design durch das Konzept, das in früheren Jahren zu Google Glass-Zeiten technisch noch nicht möglich war: Durch eine ständige Verbindung zwischen Smartphone und Brille sowie der permanenten Cloudanbindung kann nahezu die gesamte Technik auf das Smartphone verschoben werden. Die Brille braucht nicht viel mehr als eine Kamera und ein Mikrofon sowie die Displaytechnologie: „These glasses work with your phone, streaming back and forth, allowing the glasses to be very lightweight and access all of your phone apps.“









In einer öffentlichen Demo, von der es aber aktuell kein Bildmaterial gibt, hat der Produktmanager die neuen Smart Glasses auch gleich vorgeführt. Er hat die neue Android XR-Oberfläche gezeigt. Diese haben wir euch bereits im verlinkten Artikel gezeigt, sodass dort nicht viel Neues zu sehen gewesen sein dürfte. Viel interessanter ist aber auch die Live-Übersetzung, die Gemini wohl automatisiert geboten haben soll. Sozusagen der Dolmetscher auf der Nase und in der Hosentasche.

Wenn Google die Brille schon so ausführlich demonstriert, dürfte das erste Modell wohl nicht mehr weit entfernt sein. In einem Monat findet die Entwicklerkonferenz Google I/O statt, die uns sicher viele weitere Einblicke oder gar eine große Ankündigung bringen wird. Ob eine solche Brille schon jetzt für den Marktstart bereit ist, lässt sich aber noch nicht sagen. Denn der Produktmanager hat auch verraten, dass man derzeit noch daran arbeitet, die Akku-Laufzeit zu verlängern und den Preis zu senken. Klingt eher nach einem Wink mit dem Zaunpfahl, nicht unbedingt die erste Generation zu kaufen, wenn diese sehr bald starten sollte.

