Pixel Glass? Samsung und Google bringen in Kürze die ersten Smart Glasses – Projekt auf der Zielgeraden

Google und Samsung haben schon vor einigen Monaten den Start gemeinsamer Smart Glasses angekündigt, die von den Unternehmen in Kooperation entwickelt worden sind. Bislang hatten wir den Start der ersten smarten AR-Brillen rund um die Google I/O erwartet und wie es laut einem aktuellen Bericht aussieht, dürfte dieser Termin zu halten sein. Samsung soll sich in der finalen Phase kurz vor der Produktion befinden.



Obwohl sich beide Unternehmen schon die Finger in diesem Bereich verbrannt haben, dürften sowohl Google als auch Samsung große Hoffnungen in die kommende Smart Glasses-Generation setzen, denn diese verfolgen einen neuen Ansatz. In Form eines Teasers hat man diese Brillen bereits gezeigt und wir haben sie euch in diesem Beitrag bereits in der Übersicht gezeigt. Die neuen Brillen kombinieren die bisher unabhängigen Bereiche VR, AR mit KI und Android XR. Sie bringen praktisch Gemini Live Astra auf die smarte Brille.

Samsung hatte die erste smarte Brille schon vor bald zwei Jahren angekündigt, diese dann aber doch nicht erscheinen lassen. Erst zu Beginn dieses Jahres hatten Google und Samsung gemeinsam das neue Projekt vorgestellt, zwischendrin gab es immer wieder kleinere Schritte von beiden Seiten, aber ohne konkrete Aussagen. Basierend auf dem neuen Betriebssystem Android XR will man die seit Jahrzehnten als Zukunftstechnologie gepriesenen Produkte endlich zum Erfolg führen.

Samsung entwickelt unter dem Projektnamen „HAEAN“ eine smarte Brille mit integriertem Display und Lautsprechern, die Informationen und Bilder direkt auf den Gläsern anzeigen kann. Der Fokus liegt auf einem ergonomischen Design, das sich an den menschlichen Körper anpasst. Dabei sollen herkömmliche Bedienelemente wie Fernbedienungen oder Knöpfe vermieden und stattdessen Kameras und Bewegungssensoren zur Steuerung eingesetzt werden.

Im Vergleich zu bestehenden Smart Glasses wie Meta Ray-Ban, die physische Knöpfe und Touch-Flächen nutzen, oder Solos, die rein auf Touch setzen, geht Samsung einen anderen Weg. Ähnlich wie das auf der CES 2025 vorgestellte „Halliday“-Modell, das eine Kombination aus Touch und Ringsteuerung bietet, und dem „Project Moohan“ Headset von Samsung, das Kameras und Sensoren nutzt, setzt „HAEAN“ auf intuitive, gestenbasierte Interaktion.

[9to5Google]

