Gemini Live: Das ist die neue Astra-Oberfläche – schicke Animation erinnert an aktive Displayfreigabe (Video)

In diesen Tagen erhalten immer mehr Nutzer Zugriff auf Gemini Live Astra, das es ihnen ermöglicht, sowohl das Kamerabild als auch die Display-Oberfläche für den KI-ChatBot dauerhaft freizugeben. Damit die Nutzer diese aktivierte Freigabe nicht vergessen, setzt Gemini auf eine schicke Animation, die permanent am unteren Displayrand zu sehen ist. Diese ist sowohl dezent als auch auffällig.



Mit dem in dieser Woche erfolgenden Start von Gemini Live Astra wird die permanente Konversation mit dem KI-ChatBot um eine visuelle Komponente erweitert, die deutlich mehr hilfreiche Funktionen bieten kann. Wir haben euch die ersten Möglichkeiten bereits vorgestellt, doch trotz einiger Demos wussten wir bisher nicht, wie diese Oberfläche konkret aussehen wird. Jetzt ist diese in einem Video zu sehen.

Weil die Displayfreigabe natürlich nur dann Sinn ergibt, wenn die Nutzer das Smartphone weiterhin benutzen können, rückt Gemini bei deren Nutzung vollständig in den Hintergrund und lässt das Android-Smartphone wie gewohnt weiter nutzen. Dennoch bleibt Gemini mit einem grafischen Hinweis an der Oberfläche präsent, um den Nutzer darüber zu informieren, dass das Display aktuell freigegeben und laufend von der Künstlichen Intelligenz analysiert wird.

Zur Verwendung kommt eine blaue Wellenlinie, die in den Gemini-Signaturfarben gehalten ist und an ähnliche Animationen der Gemini-Spracheingabe oder der Google Assistant-Spracheingabe erinnert. Es ist dezent genug, um die Nutzung des Smartphones nicht zu stören. Gleichzeitig ist es durch die permanente Bewegung aber auch auffällig genug, um es den Nutzer nicht vergessen zu lassen. Die Positionierung am unteren Rand sorgt dafür, dass die Animation nur die Navigationsleiste überlagert, die ohnehin bei der Verwendung nicht angeschaut werden muss.

Gut möglich, dass diese Animation nicht nur am Smartphone zum Einsatz kommen wird, sondern mittelfristig auch auf anderen Geräten mit Live-Auswertung – gut denkbar ist das bei Smart Glasses. Denn wie ich schon vor einigen Wochen schrieb, ist Gemini Live Astra ein Smart Glasses-Testlauf.

