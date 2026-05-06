Google Docs & Gemini: Neue Personalisierung startet – Nutzer können jetzt dauerhafte Anweisungen geben

Die KI ist längst ein fester Bestandteil im Workspace-Paket und wird jetzt auch bei Google Docs weiter ausgebaut. Eine neue Funktion soll es jetzt ermöglichen, benutzerdefinierte und dauerhafte Anweisungen für das KI-Modell Gemini festzulegen, die in allen Dokumenten beachtet werden. Dadurch soll die Arbeit mit Gemini noch effizienter werden.



Schon seit längerer Zeit ist es für Nutzer von Google Docs möglich, sich ganze Texte von Gemini verfassen zu lassen oder die eigenen Inhalte neu zu formulieren, anders aufzubauen oder in sonstiger Form KI-basiert und generativ zu bearbeiten. Die Ergebnisse erscheinen innerhalb weniger Sekunden, doch oftmals muss man an der Ausdrucksweise feilen, an der Tonalität oder einfach am Stil, der nicht der eigenen Persönlichkeit entspricht.

Jetzt will man den Nutzern dies erleichtern, in dem die Anweisungen für die Anpassungen dauerhaft eingetragen werden können und von Gemini beachtet werden. Dazu muss im Chatfenster in der Seitenleiste einfach nur eine Anweisung eingetragen und Gemini mitgeteilt werden, dass diese Anweisung für alle Texte gelten soll. Damit soll sich spezifische und benutzerdefinierte Angaben zu Stil, Tonfall und Formatierung geben lassen. Gemini wird dies speichern und in jedem Dokument beachten.

Als Beispiel gibt man an, dass Nutzer Regeln festlegen können, wie beispielsweise die konsequente Verwendung von Aufzählungszeichen oder die Erstellung von Zusammenfassungen mit einer definierten Anzahl von Kernpunkten am Anfang eines Textes. Auch die Festlegung eines spezifischen Sprachstils, etwa ein sachlicher oder professioneller Ton für geschäftliche Korrespondenz, lässt sich auf diese Weise systemweit ablegen.

Offenbar hält man eine solche Funktion für sehr mächtig und wichtig, denn man weist darauf hin, dass zunächst nur maximal 1000 Anweisungen gegeben werden können, die von Gemini bei jedem Dokument beachtet werden. Zumindest mir persönlich würde nicht einmal ein Bruchteil davon einfallen, aber das mag bei Powernutzern vielleicht anders aussehen.

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