Gemini Live: Googles visueller KI-Assistent startet noch in dieser Woche – kommt jetzt bei ersten Nutzern an

Google wird in dieser Woche den Startschuss für Gemini Live inklusive der Astra-Funktionalität geben und es damit vielen Nutzern ermöglichen, eine ständige visuelle Konversation mit dem KI-ChatBot zu führen. Bei einigen Nutzern zeigt sich die Oberfläche schon jetzt, die vorerst nur auf Smartphones und demnächst wohl auch auf vielen anderen Geräten zur Verfügung stehen wird.



Mit Gemini Live hat Google schon vor einigen Monaten eine Möglichkeit der permanenten Konversation mit dem KI-ChatBot geschaffen, die bisher auf Sprache, Text sowie statischen Medien basiert. Noch in diesem Monat – sprich in dieser Woche – will man Gemini Live inklusive des Project Astra starten und damit wahlweise das Kamerabild oder die Display-Oberfläche zur ständigen Auswertung durch die Gemini-KI freigeben.

Jetzt zeigt sich diese Oberfläche bei ersten Nutzern (siehe Screenshot und Video) und ermöglicht es damit erstmals, die visuelle Komponente von Gemini in voller Stärke zu nutzen. Gemini soll das freigegebene Bild (egal ob Display oder Kamera) ständig auswerten, sich Objekte merken, Fragen beantworten und auch Hinweise geben können. Es ist der Vorläufer der Smart Glasses und damit für Google ein perfekter Testlauf für den baldigen Start der smarten Brillen.

Einige Nutzer können nach dem kürzlichen Umbau der Gemini-Oberfläche schon jetzt die Live-Funktionalität nutzen, wobei sich diese grundlegend kaum davon unterscheidet, als wenn ein einzelnes Bild zur Auswertung hochgeladen werden würde. Am unteren Rand befinden sich die Buttons zum Stopp der Analyse oder dem Fortsetzen der Aktion. Belässt man es dabei, kann Gemini so behandelt werden, als wenn es gemeinsam mit dem Nutzer auf das Display blicken würde.

Google hat den Start von Gemini Live inklusive Projekt Astra zu Beginn des Monats für „in diesem Monat“ angekündigt, also es bleibt nur noch in den nächsten Tagen Zeit, um das angekündigte Zeitfenster zu treffen. Zunächst hieß es, dass das zuerst für Gemini Advanced-Abonnenten auf unterstützten Pixel- und Samsung-Smartphones starten wird. Doch die ersten Berichte gibt es ausgerechnet von Nutzern eines Xiaomi-Smartphones. Haltet also einfach einmal innerhalb der Gemini-App die Augen offen, ob ihr es schon verwenden könnt.

