Die Kirschblüte hat begonnen! Google-Doodle erinnert heute an den sehr schönen Start in den Frühling

Der Frühling hat begonnen und auf unseren Spaziergängen können wir wieder die Kirschblüte beobachten, die in den schönsten rosafarbenen Tönen an vielen Stellen zu sehen ist. Damit ihr diesen besonderen natürlichen Moment nicht verpasst, erinnert Google am heutigen 24. März mit einem sehr schönen Doodle an dieses Ereignis. Heute blüht es auch auf der Google-Startseite, wenn auch nur für einen kurzen Moment.



Die Tage werden immer länger, die Temperaturen immer wärmer, der Frühling hat bereits begonnen und auch die Natur erwacht langsam aus ihrem Winterschlaf – als eines der ersten Ereignisse mit der Kirschblüte. Google widmet diesem natürlichen Ereignis in diesem Jahr ein eigenes Doodle, das in animierter Form auf vielen internationalen Startseiten zu sehen ist und den Frühling auch im Google-Universum einläutet.

Wir sehen zunächst einen von Schnee leicht bedeckten Baum, so wie das in der Winterzeit üblich ist. Doch der Frühling hat begonnen, der Schnee schmilzt und es steigen die Temperaturen, sodass bei einigen Bäumen die Kirschblüte einsetzt – vielleicht habt ihr sie mittlerweile schon selbst gesehen. Weil dieses Ereignis nur wenige Tage anhält, erinnert Google heute mit einem Doodle daran, dass ihr vielleicht noch aufmerksamer hinsehen solltet.

Das heutige Doodle zur Kirschblüte besteht aus einer Animation, die direkt nach dem verblasenen Schnee die Kirschblüten blühen lässt. Allerdings nur für einen kurzen Zeitraum, bevor auch die Blütenblätter wieder vom Wind weggeblasen werden. Glücklicherweise folgt darauf nicht, so wie im Doodle, direkt darauf wieder der Schnee, aber es ist der natürliche Ablauf dieser Bäume. Vor allem in Japan wohl eine sehr große Sache, wie ihr der Beschreibung entnehmen könnt.









Googles offizielle Doodle-Beschreibung:

Kirschblüten! Dieses Doodle feiert die vergängliche Schönheit dieser zarten rosa Blüten, die auf Japanisch Sakura genannt werden . Kirschblüten sind die Nationalblume Japans, daher sind März und April immer eine besondere Zeit für Hanami (花見), die Tradition der Blütenbetrachtung. Die Kirschblüte dauert nur wenige Tage! Viele Menschen beobachten die Blütezeit, um Ausflüge in Parks und Gärten zu planen und dieses Frühlingsspektakel zu erleben. Große Kirschblütenfeste finden weltweit in Städten statt, darunter Washington D.C., Amsterdam, Tokio und viele mehr! Nehmen Sie sich in dieser besonderen Woche des Jahres etwas Zeit, um innezuhalten und den Duft der Kirschblüten zu genießen! 🌸

