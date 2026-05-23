Gemini Spark & Android Halo: Google setzt jetzt voll auf KI-Agenten – das sind die ersten neuen Produkte

Laut Google gehört den KI-Agenten die Zukunft und bevor die Konkurrenz in den Startlöchern steht, feuert Google schon wieder aus allen Rohren. Die gesamte Event-Woche stand unter dem Zeichen der KI-Agenten und brachte mindestens drei relevante Ankündigungen hervor, die den Nutzern schon in wenigen Wochen an vielen Stellen im Google-Netzwerk begegnen sollen. Eine schnelle Übersicht.



Viele Beobachter sind sich daran einige, dass im KI-Bereich vor allem den KI-Agenten die Zukunft gehört – das sehen auch zahlreiche Unternehmen ähnlich, die an solchen Lösungen arbeiten. Google prescht nun wieder vor und hat in dieser Woche gleich drei relevante KI-Agenten präsentiert, mit denen man der zum Teil noch gar nicht existierenden Konkurrenz kaum eine Chance lässt. Die neuen Lösungen starten in Gemini, unter Android und auch in der Google-Suche.

Gemini Spark

Mit Gemini Spark stellt Google den schon vor einigen Monaten vorgestellten Gemini-Agentenmodus auf eine neue Stufe und integriert das Tool frei zugänglich und kostenlos für alle Nutzer in den KI-ChatBot. Man spricht davon, dass Spark für Gemini eine große Veränderung darstellt und dafür sorgt, dass sich das Tool von einem Assistenten zu einem aktiven Partner verwandelt. Dieser soll nicht mehr nur antworten, sondern im Auftrag des Nutzers echte Arbeit erledigen.

Gemini Spark wird im Hintergrund so lange an einer Aufgabe arbeiten, bis diese erledigt ist. Es kann längerfristige Aufgaben erledigen, wiederkehrende Aufgaben je nach Informationslage selbstständig starten, auf Informationen warten und vieles mehr. Im folgenden verlinkten Artikel haben wir euch Spark ausführlich vorgestellt.

» Das ist der neue KI-Agent Gemini Spark









Suchagenten in der Google-Suche

Auch in der Google-Suche werden Suchagenten einziehen, die im Hintergrund permanent laufen und intelligente Algorithmen nutzen, um zur richtigen Zeit die passenden Informationen zu finden. Die „Informationsagenten“, wie Google sie nennt, sollen die Nutzer auf dem Laufenden halten, ständig nach neuen verfügbaren Informationen zu relevanten Themen suchen und mehr. Sollte die Antwort auf eine Frage nicht möglich sein, kann man den Agenten anweisen, so lange zu warten, bis eine Antwort möglich ist.

» Das sind die neuen KI-Agenten in der Google-Suche

Android Halo

Auch auf dem Smartphone werden die KI-Agenten einziehen und permanent entweder lokale oder cloudbasierte Aufgaben ausführen. Das wird ein großes Thema für die kommenden Android-Versionen, doch Google hat mit „Android Halo“ schon jetzt einen ersten Einblick darin gegeben, wie diese KI-Agenten auf dem Smartphone aussehen werden. Diese sollen auch visuell ständig präsent sein und dem Nutzer visualisieren, was sie tun.

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Ich denke, dass Google in diesem Bereich stark vorgelegt hat, auch wenn man noch keine echte Killer-Applikation vorweisen konnte. Doch die ersten Beispiele wissen zu überzeugen und allein die Integration in die starken Produkte Gemini, Suche und Android werden dafür sorgen, dass die Nutzer auch für diesen Teil der KI bei den Google-Diensten bleiben. Schon vor einigen Tagen hat man übrigens auch KI Agenten-Features für Google Chrome angekündigt.

Letzte Aktualisierung am 23.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.