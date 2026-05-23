Keine Google-News mehr verpassen! So könnt ihr GoogleWatchBlog als bevorzugte Quelle hinzufügen + Abos

Im Google-Netzwerk gibt es mehrere von Möglichkeiten für den Abruf von Schlagzeilen – von Google News über Google Discover bis hin zu den Integrationen in der Websuche. In den meisten Fällen bestimmen die Algorithmen, was ihr zu sehen bekommt, aber es gibt Hilfsmittel: Um keine wichtigen Google-News mehr zu verpassen, könnt ihr jetzt GoogleWatchBlog als bevorzugte Quelle bei Google hinzufügen oder auch GoogleWatchBlog bei Google News abonnieren.



Die meisten Menschen konsumieren ihre Nachrichten bzw. Schlagzeilen heute nicht mehr direkt bei der jeweiligen Quelle, sondern verwenden eine Reihe von Aggregatoren oder die Sozialen Medien. Google News, Google Discover und die Websuche haben eine hohe Relevanz und sind sowohl tief vernetzt als auch weit verbreitet. Alle drei Produkte haben stark dazu beigetragen, die Verbreitung von RSS-Feeds deutlich einzuschränken.

Ich habe erst vor wenigen Tagen meine Kritik an Googles Abo- und Bevorzugen-Button hier veröffentlicht, aber dennoch muss man als Online-Publikation mitspielen, um nicht völlig unterzugehen…

Jetzt gibt Google den Nutzern immerhin zwei Werkzeuge an die Hand, mit denen sich die Auswahl der Inhalte ein wenig steuern lässt: Ihr könnt einzelne Publikationen direkt bei Google News abonnieren und seit wenigen Tagen auch ausgewählte Quellen im gesamten Google-Netzwerk bevorzugen. Das bedeutet, dass ihr die Inhalte dieser Quelle priorisiert in den Schlagzeilen ausgeliefert bekommt – von der Websuche über News bis zu Discover.

GoogleWatchBlog abonnieren und bevorzugen

Wer keine wichtigen Google-News mehr verpassen möchte, kann jetzt auch GoogleWatchBlog bei Google News abonnieren oder GoogleWatchBlog als bevorzugte Quelle bei Google hinzufügen. Für Letztes klickt ihr einfach auf den Link und hakt unseren Blog als bevorzugte Quelle an. Wer gerne hier mitliest und die eine oder andere interessante Information gefunden hat, sollte das nicht verpassen.

Natürlich habt ihr nach wie vor die Möglichkeit, den GoogleWatchBlog-Feed in einem Feedreader eurer Wahl zu integrieren oder unseren Newsletter zu abonnieren, der euch einmal pro Tag alle Schlagzeilen per E-Mail in euer Postfach bringt.

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