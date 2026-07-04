Android: Neue Google-Apps starten jetzt für viele Nutzer – bringen Audio-Analyse, Finanzen und Unterschriften

Es kommt nicht mehr ganz so häufig vor, dass Google neue Android-Apps startet, denn man konzentriert sich eher auf den Ausbau der bestehenden Anwendungen sowie die Bereiche KI und Web-Apps. Umso überraschender ist es, dass innerhalb der letzten zehn Tage gleich drei neue Google-Apps gestartet sind, die in ganz unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind: Audio Services, Unterschriften und Finanzen.



Google hat ein großes App-Portfolio für Android aufgebaut, das lange Zeit nicht mehr nennenswert erweitert wurde. Stattdessen setzt man auf Konstanz, baut den Funktionsumfang aus oder nutzt Möglichkeiten der Integrationen. In dieser Woche war das interessanterweise anders, denn es sind gleich drei neue Anwendungen gestartet, die völlig unterschiedliche Bereiche abdecken und von denen zum Teil auch noch nicht ganz klar ist, was sie eigentlich tun.

Google Finanzen

Nach vielen Jahren hat die Plattform Google Finanzen nicht nur ein größeres Update erhalten, sondern erstmals wieder eine Android-App. Das mittlerweile zu den ältesten Google-Plattformen gehörige Produkt wird durch die Gemini-KI ganz neu positioniert und dürfte wohl auch funktionell in Zukunft stark nachlegen. Dafür spricht, dass man jetzt nach vielen Jahren der Pause wieder eine eigene Android-App veröffentlicht hat.

Wir haben euch die neue Google Finanzen-App bereits ausführlich vorgestellt, die derzeit hauptsächlich informativen Charakter hat. Die Nutzer sollen damit Aktienkurse verfolgen können, Indexes, Quartalsberichte, Unternehmensinformationen abrufen oder sogar öffentlich zugängliche Finanzbesprechungen verfolgen können. Es ist zu erwarten, dass das bald erweitert wird und daher eine eigene App erhalten hat.

» Alle Infos zur neuen Google Finanzen-App









Pixel Audio Services

Bei der neuen App Pixel Audio Services handelt es sich zunächst um ein Framework, das Audio-Dienste gesammelt anbieten und schnellere Updates ermöglichen soll. Laut Beschreibung geht es hauptsächlich um die Audio-Wiedergabe, doch vermutlich gilt das nur zu Beginn. Denn tatsächlich könnten diese Services permanent im Hintergrund laufen und dauerhaft den Audiostream des aktiven Mikrofons aufzeichnen und auswerten.

» Alle Infos und Möglichkeiten des neuen Pixel Audio Services

Google Signatures

Recht unerwartet hat Google eine neue App veröffentlicht, in der die Nutzer ihre eigene Unterschrift ablegen können. Diese lässt sich einmal auf dem Smartphone zeichnen oder auch per Text und Schriftart generieren und soll anschließend lokal gespeichert bleiben. Man dürfte das in Kürze dazu verwenden, die Unterschrift an vielen Stellen einzufügen, so wie etwa in PDF-Dokumenten, in Google Docs, vielleicht innerhalb von Gboard oder an anderen Stellen.

Diese neue App hat noch kein Play Store Listing und kommt über das monatliche System-Update auf die Smartphones vieler Nutzer. Auch Nutzer ohne Pixel-Smartphone sollen die App bereits gesichtet haben.

» Alle Infos zur neuen Google Signatures App

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.