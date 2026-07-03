Gemini Update: KI-Agenten für Smartphones, mit Gemini im Urlaub, Zugriff auf Auto-Kamera, Nano Banana 2 Lite

Veröffentlicht am von Jens
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Wir starten in die erste Gemini-Woche im Juli und konnten euch in den ersten Tagen des Sommermonats wieder eine ganze Reihe von Informationen liefern: Es gibt neue KI-Modelle für den Medienbereich, Gemini startet die Computersteuerung, wir geben Tipps für die KI-Urlaubsplanung und berichten über den Gemini-Zugriff auf die Auto-Kamera. Das alles und noch viel mehr könnt ihr in unserem wöchentlichen Gemini Update nachlesen, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.


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Die erste Gemini-Woche im Juli geht zu Ende und hat uns einige interessante Neuerungen gebracht, wie etwa die Computersteuern, das neue Bildgenerator-Modell Gemini Nano Banana 2 Lite, das Videomodell Gemini Omni Flash und auch eine Integration in die Kamera-Umgebung von Android Automotive. Aber es gibt auch Integrationen in den Google Play Store, wir berichten darüber, dass Googles Kapazitätenengpass wohl auch Meta ausbremst und noch einiges mehr.

In der folgenden Auflistung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Mit Gemini im Urlaub

» 5 KI-Hacks für eure Urlaubsreisen

» Zeit und Geld bei der Urlaubsplanung mit Gemini-Prompts sparen




KI-Agenten sollen Computer und Smartphones steuern

» Neue Gemini-KI soll Computer und Smartphones steuern

Google bremst Meta

» Google stößt mit Gemini offenbar an die Kapazitätsgrenze

Gemini Nano Banana 2 Lite

» Google präsentiert Gemini Nano Banana 2 Lite

Gemini integriert Google Play Store

» Gemini kann jetzt auf Google Play Store zugreifen




Gemini greift auf Auto-Kameras zu

» Google gibt Gemini Zugriff auf die Fahrzeugkameras

Gemini Omni Flash

» Google startet neuen Mediengenerator Gemini Omni Flash

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