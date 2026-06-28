Zeit und Geld bei Urlaubsplanung sparen: Google zeigt starke KI-Prompts für die Reisezeit

Immer mehr Menschen setzen bei der Urlaubsplanung nicht nur auf die klassischen Reiseportale oder Suchmaschinen für Hotels und Flüge, sondern auch auf die KI-Tools. Wir haben euch bereits Googles KI-Hacks für die Urlaubsplanung gezeigt und jetzt listen wir euch noch einmal drei Prompts, mit denen ihr im Urlaub Zeit und Geld sparen könnt. Nutzt diese als Template, um eure Reisen zu optimieren.



Bei der Reiseplanung kann die Künstliche Intelligenz gute Dienste leisten. Ich habe mir in den letzten Monaten mehrfach von Gemini Touren für Städtereisen (kleinere, größere und Metropolen) zusammenstellen lassen und war recht angetan. Oftmals taugen die Vorschläge schon als komplette Reiseplanung, haben eine durchdachte Struktur und sorgen auch für genügend Abwechslung. Warum das Ganze also nicht auch auf den vollständigen Urlaub übertragen?

Google hat jetzt eine Reihe von Prompts zusammengestellt, die ihr einfach bei Gemini (oder einem ChatBot eurer Wahl) eingeben könnt, um entsprechende Vorschläge zu erhalten. Schaut euch dazu gerne auch vorab die fünf KI-Hacks für die Urlaubsplanung mit Google an.

Der alternative Flughafen-Finder

Ich möchte im [Monat] von [Abflugort] nach [Reiseziel] reisen. Welche alternativen Flughäfen im Umkreis von 100 Kilometer des Ziels sllte ich prüfen, um Flugkosten zu sparen? Welche regionalen Billigairlines fliegen diese an, die auf großen Vergleichsportal oft fehlen?

Der Gratis-Kultur- & Aktivitäten-Guide

Erstellt mir eine Liste von 10 hochbewerteten Aktivitäten, Mussen oder Touren in [Stadt], die komplett kostenlos oder auf Spendenbasis (Free Walking Tours) sind. Berücksichtige auch Wochentage oder Uhrzeiten, an denen der Eintritt in bekannte Museen gratis ist.

Der Viertel-Vergleich für Unterkünfte

Ich plane eine Reise nach [Stadt]. Nenne mir drei sichere Viertel, die gut an den ÖPNV angebunden, aber deutlich günstiger als das touristische Zentrum sind, und wie ich dort am besten zu den Hauptattraktionen gelange.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 24.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.