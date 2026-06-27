Urlaubsplanung mit Google: 5 KI-Hacks für eure Reisen – viele Tipps rund um Gemini, Notebooks und mehr

Die Sommerferien stehen vor der Tür und die Reisezeit beginnt. In diesem Jahr dürften wohl besonders viele Menschen ihren Sommerurlaub erst recht spontan starten oder gar planen. Der Beginn jeder Planung beginnt im digitalen Bereich oftmals bei Google und passend dazu hat man jetzt fünf praktische KI-Hacks für die Reiseplanung zusammengestellt. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.



Auch wenn die Temperaturen kaum noch südländischer werden können, dürfte bei vielen Menschen in den nächsten Wochen eine Urlaubsreise anstehen. Aus den uns allen bekannten Gründen werden viele Reisen in diesem Jahr deutlich später geplant, von finanziellen Gründen über Kerosinkrise bis hin zur simplen Frage, wohin man überhaupt noch reisen kann. Jetzt hat Google fünf Tipps zusammegestellt, die man als „KI-Hacks“ für die Urlaubsplanung bezeichnet.

Wenig überraschend bezieht sich die „KI-Planung“ natürlich auf Gemini und die Google-Dienste. Hier die Tipps:

1.Easy Online-Recherche mit Circle to Search

Seht ihr ein atemberaubendes Reiseziel auf einem sozialen Netzwerk? Nutzt einfach Circle to Search auf eurem Smartphone, um den Spot sofort und ohne lästigen App-Wechsel zu identifizieren. Einmal einkreisen, und schon wisst ihr, wo euer nächstes Traumziel liegt.

2. All-in-One Planung mit Gemini

Schluss mit dem Tab-Chaos! Findet und vergleicht passende Flüge, Routen sowie Unterkünfte direkt in einem einzigen Chat mit Gemini. Lasst euch außerdem alles übersichtlich auf einer Karte anzeigen – ganz ohne fünf parallel geöffnete Browser-Tabs.

3. Intelligenter Reise-Assistent mit Notebooks in Gemini

Sobald eure Reise gebucht ist, ladet alle Dokumente und Mails zu Flugtickets, Hotelbestätigungen und mehr in ein persönliches Gemini Notebook hoch. So habt ihr mobil stets einen intelligenten Assistenten dabei, der all eure Buchungsdaten in- und auswendig kennt und mit dem ihr unterwegs easy chatten und auch weiterplanen könnt.









4. Speisekarten und Schilder übersetzen mit Google Lens

Seht ihr im Urlaub eine fremdsprachige Speisekarte oder ein unverständliches Straßenschild? Scannt es einfach mit Google Lens auf eurem Smartphone und die KI übersetzt euch den Text direkt im Bild auf Deutsch.

5. Kultur-Führer vor Ort mit Gemini Live

Verwandelt euer Smartphone in einen interaktiven Guide: Stellt über Gemini Live spontan gesprochene Fragen zu den historischen Gebäuden oder Denkmälern, vor denen ihr gerade steht. Erfahrt spannende Fakten im natürlichen Gesprächsfluss und holt euch Tipps für die weitere Route.

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Ich denke, es sind ein paar gute Tipps darunter. Zwar nichts Neues, aber der rasante Aufstieg der KI-Dienste ist erst in den letzten Monaten erfolgt, sodass heute Dinge möglich sind, die im vergangenen Jahr zur Urlaubsplanung 2025 noch gar nicht denkbar oder zumindest möglich gewesen wären.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 24.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.