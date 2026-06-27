Waymo kommt nach Deutschland: Googles autonome Fahrzeuge vor überraschendem Deutschland-Start

Die autonomen Fahrzeuge der Google-Schwester Waymo sind in einigen US-Städten schon seit Jahren präsent und gehören je nach Region zum Verkehrsalltag. Jetzt scheint es so zu sein, dass die selbstfahrenden Autos auch in Deutschland schneller als bisher erwartet in den ersten Großstädten auftauchen werden. In dieser Woche gab es sehr deutliche Belege für einen Waymo-Start in Deutschland.



Ob den selbstfahrenden Autos die Zukunft gehört, wissen wir nicht. Dass sie in Zukunft einen spürbaren Teil des Individualverkehrs bilden werden, gilt aber als sicher bzw. ist in ersten Regionen längst der Fall. In den USA ist Waymo mittlerweile in elf Städten unterwegs und führt nicht weniger als 500.000 Fahrten pro Woche aus – bis zum Ende des Jahres will man das gar auf eine Million Fahrten steigern. Unter anderem durch den breiten Ausbau des Angebots.

In dieser Woche gab es eindeutige Belege dafür, dass Waymo nach Deutschland kommt. Denn es wurde im Mai die Waymo Germany GmbH gegründet und in der vergangenen Woche offiziell beim Amtsgericht München eingetragen. Damit wissen wir schon, dass es eine Waymo-Tochtergesellschaft für den deutschen Markt gibt und dass deren Hauptsitz zunächst in München sein wird. Das ist sicherlich kein Zufall, denn in Bayern könnte die Gesetzeslage leichter sein und die Nähe zu den deutschen Nachbarländern ist für die perspektivische Expansion sicherlich auch kein Nachteil.

Parallel dazu gibt es interessante Entwicklungen beim Unternehmen Transdev, das nahezu parallel mit dem Waymo-Sprung nach Personal in den Bereichen Betriebsleiter sucht, nach Partnerwerkstätten und auch andere Dienste wie Flottenmanagement anbietet. Transdev ist einer der größten Mobilitätsdienstleister in Europa und ein potenzieller Partner für den Waymo-Start. Außerdem wurde auch die Personalvermittlung WIFI plötzlich aktiv und sucht jetzt nach Fahrtrainern und Testfahrern für autonome Fahrzeuge sowohl in München als auch Berlin.









Waymo hat sich bisher nicht offiziell zum Start in Deutschland geäußert und auch die Entwicklungen bei Transdev und WIFI stehen offiziell nicht in Verbindung mit der Waymo Germany GmbH. Dennoch sind die Zeichen eindeutig und die Alphabet-Tochter hatte schon zu Beginn des Jahres eine geplante Expansion über die US-Grenze hinaus angekündigt. Dass Deutschland möglicherweise einer der ersten Märkte außerhalb der USA werden könnte, ist dennoch überraschend.

Wir haben euch erst vor wenigen Tagen die neuen Waymo Ojaj-Fahrzeuge ausführlich vorgestellt und über die Waymo-Expansion berichtet, die jetzt in vielen Bereichen Fahrt aufnimmt. Man setzt nicht nur völlig neue Fahrzeuge ein, die erste Eigenentwicklung von Waymo, sondern konnte die Kosten massiv senken, will das Waymo-Fahren in den Alltag der Menschen bringen und hat auch schon ein Abo-Modell eingeführt.

Gut möglich, dass wir die ersten Waymo-Fahrzeuge im Testbetrieb noch in diesem Jahr auf deutschen Straßen sehen werden. Zum Start laut Stellenanzeigen zunächst in Berlin und München.