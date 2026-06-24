Waymo startet in Deutschland: Autonome Fahrzeuge der Google-Schwester expandieren wohl nach Deutschland

Die Google-Schwester Waymo ist in den USA bereits sehr erfolgreich und steht offenbar vor der großen Expansion, die die Fahrzeuge auch nach Deutschland bringen wird. Vor wenigen Tagen wurde eine Tochtergesellschaft für den Taxi-Betrieb in Deutschland gegründet und bereits jetzt werden Betreiber und Personal gesucht. Gut möglich, dass es schon bald sehr schnell geht.



Als hätte ich es schon wieder geahnt: Erst vor wenigen Tagen hatte ich hier im Blog die Waymo-Expansion zusammengefasst, die auf neuen Fahrzeugen, stark verbesserter Software und sogar einer eigenen Teststrecke basieren. Nur wenige Tage vor meinem Artikel hat die Google-Schwester mehr oder weniger offizielle Schritter unternommen, um auch in Deutschland starten zu können.

Am 13. Mai 2026 wurde die „Waymo Germany GmbH“ gegründet, die seit dem 15. Juni offiziell beim Amtsgericht München eingetragen ist. Der Deutschland-Sitz von Waymo wird also München sein. Als Betriebszweck wird „Anbieten von Fahrdienstleistungen mit autonomen Fahrzeugen“ angegeben. Gleichzeitig haben zwei große Betreiber in diesen Bereichen damit begonnen, Personal zu suchen. Transdev, der größte private Mobilitätsanbieter, sucht derzeit Betriebsleiter für den Betrieb autonomen Fahrens. Das Unternehmen bringt ein Flottenmanagement mit, Verträge mit Werkstätten und mehr. Ob es ein Waymo-Partner ist, ist noch nicht bekannt – aber naheliegend.

Auch die Personalvermittlung WIFI soll bereits Stellenanzeigen geschaltet haben und nach Testfahrern Fahrtrainern für autonome Fahrzeuge in Berlin und München suchen. Auch hier ist eine Partnerschaft mit Waymo noch nicht belegt. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass diese Aktivitäten mit Waymo in Verbindung stehen. Die Google-Schwester könnte also gleich zu Beginn groß auftrumpfen und nicht nur eine Handvoll Fahrzeuge auf die Straßen bringen wollen.









Wann starten die Waymo-Fahrzeuge in Deutschland?

Es lässt sich noch nicht sagen, wann die Waymo-Fahrzeuge in Deutschland starten werden. Doch hinter den Kulissen wird alles vorbereitet, es werden Strukturen geschaffen, Personal gesucht und auch das Unternehmen existiert bereits. Es ist daher anzunehmen, dass es schon in den nächsten Monaten erste Schritte oder zumindest Ankündigungen geben wird. So weit, wie es bisher den Anschein hatte, sind selbstfahrende Fahrzeuge in Deutschland also gar nicht mehr entfernt.

Ermöglicht wird die internationale Expansion auch durch die neuen Waymo Ojaj-Fahrzeuge, die speziell für den Einsatz als autonome Taxis konzipiert worden sind – ein Gemeinschaftsprojekt von Waymo und Geely. Die Fahrzeuge sind perfekt für diese Dienste ausgestattet und zudem wohl um mehr als 40 Prozent günstiger als das bisherige System der umgebauten Serienfahrzeuge.

» Waymo: Googles selbstfahrende Fahrzeuge endlich vor dem Durchbruch – es geht an die Expansion (Übersicht)

[FAZ]

Letzte Aktualisierung am 29.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.