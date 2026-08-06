Pixel Watch 5: Googles neue Smartwatch zeigt sich jetzt auf Marketing-Bildern – mit Stärken von Gemini (Galerie)

Google wird in genau einer Woche die Pixel Watch 5 vorstellen, die uns dank fleißiger Leaker mittlerweile sehr gut bekannt ist und bereits viel von sich verraten hat. Nach dem großen Leak der Spezifikationen und Preise gibt es jetzt einen Schwung an Marketingbildern, die uns die Kernfunktionen und wichtigsten Verbesserungen im Software- und KI-Bereich zeigen.



Die Präsentation der Pixel Watch 5 rückt näher und wird bereits in weniger als sieben Tagen über die Bühne gehen – genauer gesagt um 0:00 Uhr vom 12. auf den 13. August. Schon vor Woche sind viele technische Informationen zur kommenden Google-Smartwatch durchgesickert und erst gestern konnten wir euch die Spezifikationen und Verkaufspreise der Pixel Watch 5 zeigen. Jetzt geht es in die nächste Runde.

Jetzt sind neue Marketingbilder aufgetaucht, die wir in Kürze in allen Onlineshops sehen und die neue Smartwatch anpreisen werden. Dabei geht es vor allem um die technischen Möglichkeiten der Smartwatch sowie die Software-Funktionen und die darauf befindliche Gemini Intelligence. Letzte soll einen persönlichen und proaktiven Assistenten auf die Smartwatches bringen, so wie Google das auch schon für die Pixel-Smartphones beworben hat.

Es geht darum, den Nutzer genau die Informationen und Funktionen zur Verfügung zu stellen, die er in der aktuellen Situation benötigt. Aber auch proaktive Eingriffe mit Aktivitäten, bevor der Nutzer überhaupt etwas startet, sollen Teil des Funktionsumfangs sein. Auf den folgenden Renderbildern könnt ihr euch einen ersten Eindruck von dem verschaffen, das Google auf der Pixel Watch 5 anbieten will.

















Ein weiterer Schwerpunkt ist das Wellness-Tracking, das neben den täglichen Aktivitäten auch Fitness und Schlaf umfasst – man spricht davon, dass man dies auch mit der neuen Generation weiterentwickelt hat. Es sind „powerful sensors“ verbaut, die natürlich aus dem Fitbit-Universum stammen. Das Schlaftracking will man auf die nächste Stufe gebracht haben und so viele Informationen bieten, dass die Nutzer zukünftig besser schlafen können.

Spannend wird es noch bei der täglichen Begrüßung der Smartwatch, die eine Reihe von Informationen umfassen soll. Eine Übersicht am Morgen, Informationen zum Schlaf, der „Readiness Score“, das aktuelle Wetter und noch einiges mehr. Wie sich all das zusammensetzen wird, werden wir sicherlich in wenigen Tagen in den Ankündigungsvideos und auf der großen Bühne sehen können.

Die Präsentation der Pixel-Geräte findet in der Nacht vom 12. auf den 13. August statt.

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[9to5Google]

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