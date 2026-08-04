Pixel Watch 5: Das sind Googles neue Smartwatches – neuer Leak verrät alle Spezifikationen und Preise

Google wird schon in neun Tagen die Pixel Watch 5 vorstellen, die uns dank fleißiger Leaker bereits bestens bekannt ist und von Renderbildern über Spezifikationen bis zu den Preisen schon alles über sich verraten hat. Jetzt gibt es einen neuen großen Leak, der alle bisher bekannten Informationen bestätigt und zum Teil noch mit neuen Details ergänzt. Hier findet ihr die Specs und Preise in der Übersicht.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen alle Informationen zur Pixel Watch 5 zusammengefasst und jetzt legen die Leaker noch einmal mit neuen Informationen nach. Auch in diesem Jahr wird die Smartwatch in den beiden Größen 41mm und 45mm erscheinen sowie auch in den Varianten mit Wifi-only und LTE zu haben sein. Die Spezifikationen unterscheiden sich entsprechend beim Display und auch der Akkugröße.

Es gibt einige neue Informationen zum SoC und auch zum Display, die wir euch zur besseren Übersicht in den folgenden Auflistungen zusammenfassen. Weil die meisten Informationen eine reine Bestätigung des bisher bekannten sind, können wir davon ausgehen, dass alles zuverlässig ist. Auch die Preisgestaltung ist noch einmal bestätigt worden.

Spezifikationen der Pixel Watch 5 41mm

Bezeichnung: Google Pixel Watch 5

Codename: Godric

Display: AMOLED LTPO Actua, 426×425 Pixel mit 320 dpi, 3000 Nits

SoC: Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated + Cortex-M55 Coprozessor

RAM: 3 GB

Speicher: 64 GB

Akku: 332 mAh (30 Stunden)

Farben: Natural Silver, Dark Anthracite, Warm Pyrite, Warm Gold (nur 41mm)

Verkaufspreise: 419 Euro (Wifi), 519 Euro (LTE)

Verkaufsstart: 20. August 2026









Spezifikationen der Pixel Watch 5 45mm

Bezeichnung: Google Pixel Watch 5

Codename: Godric

Display: AMOLED LTPO Actua, 426×425 Pixel mit 320 dpi, 3000 Nits

SoC: Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated + Cortex-M55 Coprozessor

RAM: 3 GB

Speicher: 64 GB

Akku: 465 mAh(40 Stunden)

Farben: Natural Silver, Dark Anthracite, Warm Pyrite, Warm Gold (nur 41mm)

Verkaufspreise: 449 Euro (Wifi), 549 Euro (LTE)

Verkaufsstart: 20. August 2026

Verkaufspreise und Verfügbarkeit

Pixel Watch 5 (41mm) Wifi: 419 Euro

419 Euro Pixel Watch 5 (41mm) LTE: 519 Euro

519 Euro Pixel Watch 5 (45mm) Wifi: 449 Euro

449 Euro Pixel Watch 5 (45mm) LTE: 549 Euro

[Dealabs]

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