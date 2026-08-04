Android 17: Google startet neue Feature Drop Beta für Pixel-Smartphones – Android 17 QPR2 Beta 2 ist da

Googles wilder Ritt durch die QPR-Versionen von Android 17 setzt sich auch Anfang August fort: Heute Nacht hat man bereits nach überraschend kurzer Zeit die Android 17 QPR2 Beta 2 veröffentlicht, die wohl eine Reihe von Neuerungen und auch Verbesserungen auf die Pixel-Smartphones der Nutzer bringt. Wer im Beta-Kanal unterwegs ist, kann die neue Version jetzt installieren.



Bei Googles Android 17-Team geht es Schlag auf Schlag: Erst vor zwei Wochen wurde die Android 17 QPR2 Beta 1 veröffentlicht und damit die neue Schiene begonnen, die uns bis in den Dezember hinein begleiten soll. Dennoch hat man in der vergangenen Woche noch einmal mit einer Android 17 QPR1 Beta 8 nachgelegt, die einige Fragezeichen aufwarf.

Jetzt geht es in die nächste Runde, denn heute Nacht wurde die Android 17 QPR2 Beta 2 veröffentlicht und damit bereits die zweite Ausgabe der übernächsten Android-Version. Wie üblich gibt es keine großen Neuerungen, denn diese werden oftmals erst rund um den Release freigeschaltet, sodass es eher eine für Entwickler interessante Version ist. Aber auch diese müssen erst einmal Rätselraten.

Google hat überraschenderweise keine Release Notes veröffentlicht und ich halte es aufgrund des Zeitplans auch für möglich, dass man die Version zwei Tage zu früh veröffentlicht hat. Doch jetzt ist sie da und kann von allen interessierten Nutzern mit kompatiblen Pixel-Smartphones über den Beta-Kanal bezogen werden. Auch die QPR2 Beta 2 startet nicht mehr für die Pixel 6-Smartphones.

Das Update steht für alle Pixel-Nutzer ab der siebten Generation bereit, sowie für die Foldables, das Pixel Tablet und auch noch das Pixel 6a.

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