Android: Großes Pixel-Update kommt wohl schon heute – erneut mit überraschendem Pixel Feature Drop?

Wir sind in den zeiten Sommermonat gestartet und dürfen uns vielleicht schon heute im Laufe des Tages auf das nächste Android Update freuen, das auch für die Google-Smartphones mit dem Pixel Update ein zweites Paket im Gepäck haben kann. Auch bei Google herrscht Sommerpause, aber dennoch könnte es zur Einstimmung auf die kommenden Smartphone-Präsentationen wieder eine Überraschung geben.



Schon heute Abend könnte es Google auf den Smartphones wieder krachen lassen, denn mit der Präsentation der Pixel 11-Smartphones stehen große Brocken an, die oftmals nicht geräuschlos anrollen. Im Juni gab es das letzte große Update, im Juli verlief es sehr ruhig und somit wären für den August schon wieder Reserven vorhanden. Als spannenden Zwischenschritt und zur Einstimmung auf die neuen Geräte wäre eine Sommerrunde gar nicht so unwahrscheinlich.

Welche Updates sind für August zu erwarten?

Der achte Monat des Jahres wird uns natürlich das Android-Sicherheitsupdate bringen, das in jedem Monat gesetzt ist. Erneut dürfte es allerdings sehr übersichtlich oder gar vollständig leer ausfallen – was wir zuletzt im Juli erstmals seit längerer Zeit erlebt hatten. Denn Google bringt nur noch alle drei Monate ein umfangreiches Update-Paket, während es in den Monaten dazwischen lediglich kritische oder als sehr schwer eingestufte Fixes in den Rollout schaffen.

Auch in der ruhigen Zeit gibt es ein Pixel Update im Schlepptau, das die üblichen Fehlerbehebungen für die Pixel-Smartphones mitbringt. In diesem Monat wünschen sich viele Nutzer ein Bugfix für das massive Akku-Problem, doch die Chancen darauf stehen aufgrund der Kürze der Zeit nicht gut.

Pixel Feature Drop?

Es steht nicht auf dem Plan, aber Google könnte in diesem Monat mit einem größeren Pixel-Update überraschen, das neue Funktionen mitbringt. In zehn Tagen will man mit der Pixel 11-Präsentation überzeugen und es wäre es gar nicht schlecht, schon zum Beginn des Monats mit einem Pixel Feature Drop Fahrt aufzuehmen. Das Sommerloch will auch in diesem Bereich gefüllt werden und für September steht schon der Rollout von Android 17 QPR1 an.









Wann kommt das Update?

Das monatliche Update-Paket wird entweder am heutigen Montag oder am morgigen Dienstag veröffentlicht werden – es sind die seit langer Zeit geltenden Standardtage für diese Updates. Oft läuft es auf den Dienstag hinaus, aber der Monat ist längst nicht aus dem Spiel. Das Android-Update wird es ziemlich sicher in dieser Woche schaffen, beim Pixel-Update ist es immer häufiger ein Rätselraten ohne solide Basis. Wir wissen also nicht genau, wann mit dem Pixel-Update zu rechnen ist.

Welche Smartphones erhalten das Update?

Wir kommen schon in zwei Monaten an den Punkt, bei dem die gute alte Update-Regel rund um den Tensor-SoC nicht mehr gilt: Wir stehen vor dem End-of-Life der Pixel 6-Smartphones, deren Support im Oktober 2026 planmäßig ausläuft. Für den August hat das noch keine Auswirkungen, aber treue Nutzer sollten so langsam Abschied von der Tradition der monatlichen Updates nehmen. Auch weiterhin erhalten alle Pixel-Smartphones ab der siebten Generation das Update, ebenso wie das Pixel 6a, das Pixel Tablet und alle Foldables.

Eine Übersicht über Googles garantierte Updates für die Pixel-Smartphones haben wir euch erst vor wenigen Wochen in diesem Artikel gegeben. Außerdem hatten wir euch einen Überblick über die Zielversionen der Pixel-Smartphones verschafft, die ihr in diesem Artikel finden könnt.

Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.