Pixel-Smartphones: Das ist euer Upgrade-Modell, eure Android-Zielversion und so lange erhaltet ihr Updates

Alle Nutzer der Pixel-Smartphones profitieren von der sehr langen Update-Garantie, die Google mittlerweile auf sieben Jahre ausgedehnt hat. Das Update-Versprechen zählt zu den größten Stärken der Smartphones und kurz vor dem Start der nächsten Generation wollen wir euch in diesem Artikel einmal alle wichtigen Informationen zusammenfassen: Die garantierte Update-Dauer, eure Android-Zielversion und natürlich auch euer Upgrade-Modell.



Google ist mit den Pixel-Smartphones immer erfolgreicher und hat diesen Erfolg sicherlich auch der langen Update-Garantie zu verdanken, die man im Laufe der Jahre mehrfach auf mittlerweile sieben Jahre erweitert hat. Heute profitieren die meisten Pixel-Nutzer von fünf oder gar sieben Jahren, die eine lange Zeit Freude mit den Geräten garantieren sollen. Schauen wir uns einmal an, wie sich das entwickelt hat und auf welchem Stand wir heute sind.

Für die ersten Pixel-Generationen ab dem Jahr 2016 gab es noch drei Jahre Software-Updates bestehend aus Sicherheitsupdates und Android-Aktualisierungen. Später hat man das Ganze auf fünf Jahre erweitert, zum Teil auch ältere Geräte mit etwas längeren Updates versorgt und seit der achten Generation gibt es ganze sieben Jahre. Sieben Jahre lang Sicherheitsupdate, sieben Jahre lang Pixel Feature Drops, QPR-Versionen, Beta-Zugang und natürlich auch die jährlichen Betriebssystem-Aktualisierungen inklusive der QPR-Zwischenschritte.

Google gibt schon beim Verkaufsstart der Pixel-Smartphones an, wie lange die Geräte mindestens mit Updates versorgt werden. Man kann sich also schon beim Kauf darauf einstellen, wie lange das Gerät bei voller Sicherheit maximal genutzt werden kann. Natürlich kann man es auch über die Zeiträume hinaus verwenden, aber Komfort und Sicherheit nehmen stark ab. Google vermeldet den US-Verkaufsstart und gibt an, wie viele Jahre Updates es gibt – ausrechnen müsst ihr das selbst, oder schaut in der folgenden Tabelle. Wir zeigen euch in der folgenden Liste alle wichtigen Infos zur Update-Dauer eures Pixel-Smartphones.









Smartphone Updates bis Letztes Android Upgrade-Modell Pixel 6 (Pro) Oktober 2026 Android 17 Pixel 11 Pixel 6a Juli 2027 Android 17 Pixel 11a Pixel 7 (Pro) Oktober 2027 Android 18 Pixel 12 Pixel 7a Mai 2028 Android 18 Pixel 12a Pixel 8 (Pro) Oktober 2030 Android 20 Pixel 15 Pixel 8a Mai 2031 Android 20 Pixel 15a Pixel Fold Juni 2028 Android 18 Pixel 13 Pro Fold Pixel 9 (Pro) August 2031 Android 21 Pixel 16 Pixel 9 Pro Fold August 2031 Android 21 Pixel 16 Pro Fold Pixel 9a April 2032 Android 21 Pixel 16a Pixel 10 (Pro) August 2032 Android 22 Pixel 17 Pixel 10 Pro Fold Oktober 2032 Android 22 Pixel 17 Pro Fold Pixel 10a März 2033 Android 22 Pixel 17a

Zwei kurze Beispiel zur Erläuterung: Pixel 10-Nutzer erhalten Updates bis August 2032, werden voraussichtlich als letztes Update Android 22 erhalten und könnten nach Ende der Update-Garantie auf das Pixel 17 umsteigen. Habt ihr ein Pixel 7, wird dieses noch bis Oktober 2027 Updates erhalten, zuletzt Android 18 bekommen und ihr könntet bei Bedarf auf das dann-aktuelle Flaggschiff Pixel 12 umsteigen.

Die Angaben zur Android-Version und zum Upgrade-Modell gehen davon aus, dass Google an den jährlichen Zyklen festhält. Die Datumsangabe hingegen ist offiziell von Google garantiert und Teil des Update-Versprechens. Ich denke, dass diese Zeiten auch die stolzen Preise der Smartphones relativieren. Vielleicht hilft dies dem einen oder anderen bei der Kaufentscheidung Pro-Pixel.

Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.