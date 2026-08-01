Google Earth & Nano Banana: Google zeigt den neuen KI-Bildgenerator – 5 Beispiele zur Anwendung (Video)

Vor wenigen Tagen ist Gemini Nano Banana in Google Earth gestartet, das den Nutzern ganz neue Möglichkeiten und Werkzeuge an die Hand geben soll. Die sichtbaren Ausschnitte lassen sich mit dem KI-Bildgenerator und dessen Bearbeitungsmöglichkeiten beliebig verändern. Wir zeigen euch eine Reihe von Beispielen, mit denen ihr euch für den Einsatz dieses starken Tools inspirieren lassen könnt.



Wir haben bereits über Gemini Nano Banana 2 in Google Earth berichtet, das jetzt für alle Nutzer der Webversion zur Verfügung steht. Mit dieser lässt sich ein beliebiger bildbasierte Prompt auf den aktuellen Kartenausschnitt anwenden und dieser in statischer Form verändern. Leider geht die Interaktion verloren und es lässt sich nicht durch die veränderten Welten schweben, aber das könnte in Zukunft mit anderen KI-Tools sicherlich noch folgen.

Erstmals könnt ihr mit Google Earth-Satelliten-, Luftbild- und 3D-Aufnahmen in Kombination mit Nano Banana eigene Bilder erstellen und so realitätsnahe Konzepte entwickeln. Zoomt dafür einfach in Google Earth im Web in einen beliebigen Bereich, tippt dann auf den Button „Bild erstellen“ in der Menüleiste und gebt den gewünschten Text ein. Hier einige Beispiele zur Inspiration.

UPDATE: Google hat die Funktion nur zwei Tage nach der Ankündigung wegen Missbrauchs zurückgezogen. Sie wird aber zurückkehren, daher zeigen wir euch weiterhin die offiziell präsentierten Möglichkeiten.

Geschichte zum Leben erwecken

Helfen Sie Ihren Schülern, sich die Vergangenheit vorzustellen, anstatt nur darüber zu lesen. Lehrer können ihren Schülern eine historische Stätte zeigen und die Anweisung geben: „Erstellt eine hyperrealistische Darstellung, wie diese Ruinen von Pompeji im Jahr 78 n. Chr. aussahen.“ Die heutigen Ruinen verwandeln sich dann augenblicklich in eine lebendige, farbenfrohe Straßenszene aus der Zeit des Römischen Reiches.









Lerne, während du erkundest

Erstellen Sie individuelle Infografiken, um mehr über einen Ort zu erfahren, ohne Google Earth zu verlassen. Geben Sie beispielsweise ein: „Erstelle eine leicht verständliche Infografik der Freiheitsstatue mit den wichtigsten historischen Fakten.“ Im Hintergrund ruft Gemini die relevanten historischen Informationen ab, und Nano Banana erstellt innerhalb von Sekunden eine Grafik.

Erstelle professionelle Immobilienpläne

Die Präsentation eines Immobilienprojekts gelingt deutlich einfacher, wenn Ihre Kunden sich das Endergebnis vorstellen können. Architekten und Stadtplaner können ihre Pläne nun anschaulicher gestalten, indem sie sagen: „Stellen Sie sich dieses leere Grundstück in Tokio als lebendiges Einkaufs- und Einzelhandelsviertel mit großzügigen Freiflächen vor.“ Der kahle Beton wird durch eine hochwertige 3D-Visualisierung einer strahlenden Stadtoase ersetzt, die Ihren Kunden die Möglichkeiten aufzeigt.

Projekte vor dem Baustart visualisieren

Ob Sie von einem neuen Gartenstudio oder Ihrem Traumhaus am See träumen – das Endergebnis vor Augen zu haben, kann schwierig sein. Jetzt können Sie es sich schnell vorstellen. Zoomen Sie auf ein freies Grundstück und sagen Sie: „Fügen Sie eine moderne Seehütte aus nachhaltig gewonnenen, regionalen Materialien hinzu“, um eine fotorealistische Darstellung Ihres zukünftigen Hauses zu sehen, das sich perfekt in die Landschaft einfügt.









Dem Lieblingsplatz ein neues Aussehen spendieren

Manchmal macht es Spaß, der Fantasie freien Lauf zu lassen. Um zu sehen, wie ein Ort in hundert Jahren aussehen könnte, geben Sie einfach „Verwandle den Google-Campus in Mountain View in eine futuristische Science-Fiction-Utopie mit leuchtenden Wegen, gläsernen Biodomen, fliegenden Transportkapseln und Bäumen, die sich um die Gebäude winden“ ein und beobachten Sie, wie sich das Gebiet in eine pulsierende, vom Cyberpunk inspirierte Metropole wie aus einem Film verwandelt.

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Letzte Aktualisierung am 23.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.