Google Maps: Gut versteckte Funktion zeigt Reisedauer – wie weit komme ich in 15 oder 30 Minuten?

Mit den Apps der Kartenplattform Google Maps lassen sich sehr leicht Wegstrecken planen und sowohl deren Länge als auch Reisedauer ablesen. Das ist für ein konkretes Ziel sehr praktisch, hilft bei der grundsätzlichen Erkundung aber nicht weiter. Heute stellen wir euch ein gut verstecktes und kaum bekanntes Tool vor, das direkt in Google Maps für den Desktop schlummert: Mit Reisedauer könnt ihr eure Reichweite innerhalb eines festgelegten Zeitraums abrufen.



Oftmals hat man bei der Nutzung von Google Maps einen konkreten Ort vor Augen, den man sich näher ansehen möchte, zu dem man eine Route planen oder auch eine Navigation starten möchte. Direkt nach dem Klick gibt es Informationen zum Streckenverlauf, zur Distanz und auch zur Reisedauer. Doch gerade in unbekannten Gebieten möchte man eher die Umgebung erkunden, als sich von konkreten Zielen leiten zu lassen. Auch für diesen Zweck hält Google Maps ein Tool bereit, das sehr hilfreich sein kann.

Mit dem überraschend gut versteckten Werkzeug Reisedauer könnt ihr euch direkt auf der Karte anzeigen lassen, wie weit ihr innerhalb eines ausgewählten Zeitraums durchschnittlich kommen werdet. Dazu wählt ihr einfach einen beliebigen Ort auf der Karte aus, zoomt entsprechend herein oder heraus und erhaltet anschließend ein Overlay mit einer grafischen Umrandung. In den Einstellungen steht sowohl die Erkundung zu Fuß als auch mit dem Auto zur Auswahl. Die wählbaren Zeitspannen liegen bei 15 Minuten und 30 Minuten. Danach wisst ihr sofort, wie weit ihr innerhalb der ausgewählten Zeitspanne kommen werdet – natürlich basierend auf durchschnittlichen Wegzeiten.

Die grafische Umrandung auf der Karte macht die kurzfristige Reiseplanung leichter und lässt euch entscheiden, in welche Richtung es weitergehen könnte. Natürlich wird dabei nicht nur die Luftlinie gemessen und ein Kreis auf die Karte gelegt – das könnte man auch anders erreichen, sondern es werden tatsächlich Wegstrecken analysiert. Daher erhaltet ihr normalerweise auch keinen perfekten Kreis, sondern eine recht freie Form. So erklärt es sich, dass ihr Luftlinien-mäßig nur eine kurze Strecke nach Osten, aber eine lange nach Westen in der gleichen Zeit erreichen könnt. Logisch.









So könnt ihr das Reisedauer-Tool nutzen

Öffnet Google Maps im Desktopbrowser Bringt euch den gewünschten Ort in das Sichtfenster Fahrt jetzt mit dem Cursor unten links über „Ebenen“ und wählt den Eintrag „Mehr“ Im Overlay wählt ihr nun unter der Kategorie „Kartentools“ den Eintrag „Reisedauer“ Es erscheint ein kleines Overlay am unteren Rand. Dort wählt ihr die gewünschte Fahrzeit und die Fortbewegungsmethode aus Klickt jetzt einen beliebigen Ort auf der Karte an und es erscheint die Umrandung

Eigentlich müsste diese Funktion durch die exakten Straßenführungen und Routenplanungs-Möglichkeiten von Google Maps an jedem Ort dieser Welt funktionieren, doch das ist leider nicht der Fall. Zwar funktioniert das in sehr vielen Gebieten und allen von mir getesteten Städten, aber gerade im ländlichen Bereich wird es schwer. Es funktioniert dennoch in Dörfern genauso wie in Großstädten oder auf Bergen. Gibt es allerdings keine Wegstrecken, lässt sich auch eine solche Grafik nicht erzeugen.

Leider funktioniert das Ganze nur im Desktopbrowser und wird nicht am Smartphone angeboten. Obwohl es gerade am Smartphone sehr praktisch sein könnte, denn man benötigt es eher unterwegs als zu Hause am fest positioniert Rechner. Mir war dieses Tool lange Zeit nicht bekannt, sodass es vermutlich auch viele unserer Leser nicht kennen. Schaut euch doch auch an, wie ihr Strecken und Flächen vermessen könnt.

» Google Maps: So könnt ihr sehr leicht Strecken, Flächen und mehr mit dem Lineal messen (Android & Desktop)

Letzte Aktualisierung am 21.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.