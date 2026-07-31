Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf Smartphones und Tablets

Der erste Sommermonat geht mit Rekordhitze zu Ende und auch Google liefert pünktlich die nächste Runde der Google System Updates für diesen Monat. Diese haben wieder viele interessante Meldungen im Gepäck. Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder eine Reihe von Neuerungen für Smartphone, Tablets und andere Geräte. Der weitgehend modulare Aufbau des Android-Betriebssystems macht es möglich, dass Google mehrmals pro Monat Verbesserungen ankündigen und einzeln in mehreren Wellen ausrollen kann.



Bei den Google System Updates handelt es sich um eine noch junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen. Wer möchte, kann die Google System Updates aktivieren oder deaktivieren.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates üblicherweise auf Verbesserungen rund um den Google Play Store und dessen Infrastruktur.

Hier die Updates für die vierte und letzte Runde im Juli, die Verbesserungen rund um den Play Store, den AICode, Android System Intelligence, Private Compute Service, Google Play Services, die Kontoverwaltung, Entwicklerdienste, Geräteverbindungen und auch Wallet mitbringen. In der folgenden Auflistung seht ihr alle Neuerungen der letzten Tage, wobei sich die neuesten Einträge am Anfang der Liste befinden.

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Google System Updates im Juli 2026:

Google Play-Dienste, Version 26.29 (27.07.2026) Entwicklerdienste [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Neue Funktionen für Entwicklerinnen und Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit Maps in ihren Apps. Systemverwaltung [Smartphone] Fehlerkorrekturen in den Bereichen Systemverwaltung und diagnosebezogene Dienste. Dienstprogramme [Wear] Neue Funktionen für Entwicklerinnen und Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von dienstprogrammbezogenen Prozessen in ihren Apps. Wallet [Smartphone, Wear] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit dem digitalen Wallet und Zahlungen in ihren Apps.

[Smartphone] Mit diesem Update können Pix-Nutzerinnen und -Nutzer Gboard jetzt in Kommunikationsanwendungen verwenden.

[Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit dem digitalen Wallet und Zahlungen in ihren Apps.

[Wear] Nutzerinnen und Nutzer können die Expresszahlung für ihre Pixel Watch jetzt direkt auf der Smartwatch einrichten. Außerdem wurde das Onboarding für die Funktion für neue Smartwatch-Nutzerinnen und -Nutzer vereinfacht.

[Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Mit diesem Update wird der Menüpunkt „Verbundene Apps“ in „Verknüpfte Apps“ umbenannt. Google Play Store, Version 52.5 (27.07.2026) [Smartphone] Mit diesem Update wird die Stabilität des Play Games Sidekick-Dashboards verbessert und die Nutzerfreundlichkeit erhöht.

[Smartphone] Mit diesem Update sind beliebte Comics jetzt in Ihrem Google Play-Kurzvideo-Feed verfügbar. Dort können Sie durch Vorschauen wischen und direkt zum ganzen Comic wechseln, wenn Sie ihn interessant finden.

[Smartphone] Dank der Updates für die Content-Cluster des Engage SDK können Sie Ihre Suchanfragen aus integrierten Reise-Apps von Drittanbietern jetzt einfach fortsetzen. Google Play-Dienste, Version 26.28 (20.07.2026) Kontoverwaltung [Smartphone] Mit diesem Update wird jetzt die Audioberechtigung in WebViews unterstützt.

[Smartphone] Mit diesem Update wird die Unterstützung für Gerätehersteller zum Starten von Speicherverwaltungs- und Abo-Abläufen hinzugefügt. Entwicklerdienste [TV] Der Android Credential Manager unterstützt jetzt auch Fernseher. Das erleichtert die Verwendung gespeicherter Passwörter und Passkeys, wobei für die Passkey-Authentifizierung auch das Smartphone genutzt werden kann. Geräteverbindung [Auto, Smartphone, TV] Mit diesem Update ist jetzt eine zusätzliche Qualitätsprotokollierung verfügbar.

[Smartphone] Fehlerkorrekturen im Bereich Dienste für Geräteverbindungen. Sicherheit & Notfälle [Smartphone] Die IMEI Ihres Geräts wird jetzt auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Wallet [Smartphone] Nachdem Sie in „Mein Konto“ eine Aktion abgeschlossen oder abgebrochen haben oder dort ein Fehler aufgetreten ist, werden Sie nicht mehr zum Wallet-Startbildschirm, sondern zum vorherigen Bildschirm zurückgeleitet. Google Play Store, Version 52.4 (20.07.2026) [Smartphone] Mit diesem Update werden Anfragen in natürlicher Sprache angezeigt.

[Smartphone] Mit diesem Update werden Suchvorschläge und das Suchfeld auf zwei Zeilen erweitert.

[Smartphone] Sie haben jetzt die Möglichkeit, während der Installation einer App das App-Widget auf dem Startbildschirm hinzuzufügen. Android WebView, Version 151 (15.07.2026) Mit der HTTP Cache Quota API können App-Entwicklerinnen und -Entwickler die Größe des WebView-HTTP-Cache optimieren und manuell verwalten.

Bei dieser Migration wird die Infrastruktur für besuchte Links in Android WebView auf eine Infrastruktur umgestellt, die partitionierte besuchte Links unterstützt. Das Verhalten ändert sich dadurch nicht.

Verbesserungen bei Sicherheit und Datenschutz sowie Updates zur Korrektur von Fehlern.

Neue Funktionen für Google- und Drittanbieter-App-Entwickler zur Unterstützung von Funktionen für die Anzeige von Webinhalten in ihren Apps. Wichtig: Einige Funktionen sind möglicherweise experimentell und für bestimmte Nutzer verfügbar. Google Play Store, Version 52.3 (13.07.2026) [Smartphone] Auf großen Displays werden Inhalte jetzt in einem verbesserten Layout und mit höherer Dichte angezeigt.

[Smartphone] Nutzer in der EU können jetzt KI‑generierte Bilder anhand des KI‑Labels erkennen. Bei bestimmten Formaten oder älteren Bildern wird das Tag möglicherweise noch nicht unterstützt.

[Wear] Mit diesem Update wird für die Wear-Detailseite jetzt die Univision-Architektur anstelle der bisherigen Fragments-Architektur genutzt. Android AICore [PC, Phone] Changes to safety filtering for features with streaming output, improvements to model download and model management, and additional diagnostics for multimodal inferencing and API latencies. Android System Intelligence V.76 (2026-07-13) [Smartphone] Fehlerkorrekturen und Wartungsupdates. Private Compute Services B.27 / C.5 (2026-07-10) [Smartphone] Wartungsupdates. Google Play-Dienste, Version 26.26 (06.07.2026) Kontoverwaltung [Smartphone] Mit diesem Update werden In-App-Käufe dank der verbesserten nativen Storefront für Google One jetzt noch schneller und reibungsloser.

[Smartphone] Mit diesem Update wird eine neue API hinzugefügt, um die Zuverlässigkeit bei der Einrichtung von Arbeitsprofilen zu verbessern. Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen in ihren Apps im Zusammenhang mit Google Maps. Geräteverbindung [Smartphone, Wear] Sie können Ihr Arbeitsprofil jetzt auf Ihre Smartwatch übertragen. Standort und Kontext [PC] Sie können jetzt die Einstellungen der Google-Standortfreigabe und die Kompatibilität für unterstützte Gerätetypen verwalten. Dienstprogramme [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Neue Funktionen für Entwicklerinnen und Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit Dienstprogrammen in ihren Apps.

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