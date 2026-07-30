Google Workspace Feature Drop: Neue Gemini-Features für Google Vids und Google Slides starten (Videos)

Die KI-Funktionen rund um Gemini ziehen immer tiefer in das Universum von Google Workspace ein, sodass sich eine zunehmende Zahl von Aufgaben automatisieren lässt. Jetzt werden die Möglichkeiten zur Erstellung von Videos und Präsentationen in Google Vids und Google Slides ausgebaut. Beides lässt sich zum größten Teil automatisieren.



Die Integration von Gemini in Google Workspace wird immer wieder mit großen Schritten ausgebaut und jetzt folgt im Rahmen eines „Workspace Feature Drop“ für Juli – wenn auch schon am Ende des Monats – die nächste Runde. Bestehend aus KI-Präsentationen in Google Slides und KI-generierten und bearbeiteten Videos in Google Vids.

Präsentationen in Google Slides erstellen

Google Slides führt neue Funktionen ein, mit denen sich die Nutzer stundenlange manuelle Arbeiten für das Erstellen von Präsentationen sparen können. Dazu muss einfach nur der gewünschte Inhalt beschrieben werden, eventuell Quellen hochladen und schon wird eine zur Marke und Stil passende Präsentation erstellt. Gemini kann dabei im Hintergrund Dokumente, Tabelle, PDFs oder auch vorherige Präsentationen analysieren und stellt gezielte Fragen zur Anpassung. Im obigen Video könnt ihr das ausführlich sehen.

Anschließend lassen sich die gewohnten Bearbeitungen vornehmen, die je nach Anfrage vollautomatisch auf alle Elemente angewandt werden.









Videos in Google Vids erstellen

Mit den KI-Avataren in Google Vids lassen sich jetzt automatische Storyboards erstellen und Texte generieren, um den Avatar in einen digitalen Präsentator zu verwandeln – so muss man auch diese Aufgabe nicht mehr unbedingt selbst übernehmen. Um ein breites Publkikum zu erreichen, lassen sich die Texte und KI-Sprachausgaben in mehreren Sprachen generieren. Diese Präsentationsvideos bilden die Brücke zwischen Slides und Vids.

Auch das Erstellen und Bearbeiten von Videos mit Gemini Omni Flash in Google Vids wird jetzt einfacher möglich. Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, Videoinhalte flexibel zu erstellen, zu testen und bei Bedarf auch an anderer Stelle wiederzuverwenden, um deren Lebensdauer zu verlängern. Es lassen sich auch neue Videos mit Avataren erstellen, die genauso aussehen wie die zuvor verwendeten – und das ganze ohne professionelle Kameraausrüstung oder Studiozeit.

» Gemini: Google will neue KI-Chips mit fest integriertem Gemini bauen; sollen Effizienz deutlich erhöhen (Bericht)

[Google workspace Blog]

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