Google Fotos: Endlich ein vernünftiger Bildbetrachter – neue Funktion lässt euch Markierungen ausblenden

Die Fotoplattform Google Fotos bietet den Nutzern viele Möglichkeiten, mit den abgelegten Bildern und Videos zu interagieren – von der Organisation über die Analyse bis zur Bearbeitung. Um da so einfach wie möglich zu machen, wurde vor längerer Zeit der „Shimmer“ eingeführt. Jetzt gibt man den Nutzern endlich die Möglichkeit, diese visuelle Markierung auf den Fotos auszublenden.



Google Fotos ist eine sehr umfangreiche App mit vielen Einsatzmöglichkeiten, die viele Aktionen im medialen Bereich abdecken sollen. Das ist sehr praktisch, kann die App aber an einigen Stellen auch überladen wirken lassen – was der eigentlich bei Google-Produkten anvisierten Leichtigkeit nicht guttut. Das haben die Designer jetzt wieder einmal erkannt und räumen im Bildbetrachter auf, der sich rein auf diese Aufgabe konzentrieren kann.

Bei vielen Fotos ist es so, dass Google Fotos eine Markierung über gewisse Dinge legt, wie etwa Personen, Bereiche die sich bearbeiten lassen, Objekte oder andere Dinge – das kann jetzt nach Bild und den eigenen Möglichkeiten sehr unterschiedlich sein. Konzipiert ist das, um Bearbeitungen sehr einfach zu machen oder den Nutzern Informationen zu geben. Diese Funktion bzw. die Markierung nennt sich „Shimmer“. Nach dem Rollout wurde das für alle Nutzer gezeigt.

Jetzt wird ein Update ausgerollt, das eine neue Option in die Einstellungen des Bildbetrachers bringt und den Nutzern die Möglichkeit gibt, diese Markierungen in Form von Umrandungen auszublenden. Allerdings lassen sich keine Kategorien oder Feinheiten festlegen, sondern nur die gesamte Funktion deaktivieren oder bei Bedarf auch wieder aktivieren. Damit dürfte den Nutzern geholfen sein, die einfach nur ihre Bilder ohne Störung betrachten möchten.

Die neue Funktion bzw. Einstellungsmöglichkeit rollt in diesen Tagen für viele Nutzer aus. Schaut doch einfach einmal in euren Einstellungen vorbei, ob ihr es schon entdecken könnt.

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[9to5Google]

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