YouTube Premium: Google integriert zusätzliches Abo – erste Nutzer erhalten zweites Streamingpaket kostenlos

Google will den Abonnenten von YouTube Premium immer wieder etwas Gutes tun und liefert in unregelmäßigen Abständen Verbesserungen des Gesamtpakets. Jetzt hat man eine interessante Erweiterung angekündigt, die hierzulande zwar nicht relevant ist, aber dennoch eine Marschrichtung vorgeben könnte: US-Abonnenten erhalten in Kürze vollkommen kostenlos Zugang zu einem weiteren Streamingdienst.



Die Zahl der Streamingplattformen hat in den letzten Jahren stetig zugenommen, doch so langsam geht es wieder in die Konsolidierung oder es entstehen Kooperationen, von denen im besten Fall alle Beteiligten profitieren. Auch wenn YouTube Premium nicht unbedingt mit den großen Streamingplattformen konkurriert – zumindest nicht in puncto Ausrichtung und Inhalten – plant man jetzt einen interessanten Angriff auf den Markt.

In den USA will man allen Abonnenten von YouTube Premium die Plattform Peacock kostenlos anbieten. Ohne jeglichen Aufpreis gibt es Peacock Premium, das sich nur zum Teil über Werbung finanziert. Die normalerweise fällige Abogebühr fällt bei Nutzung von YouTube Premium vollständig weg. Das ist also deutlich mehr als nur eine Werbekooperation, denn die Nutzer können zukünftig beide Streamingplattformen verwenden.

Dazu muss man wissen, dass der Erfolg von Peacock in den USA wohl hauptsächlich auf solchen Kooperationen basiert, denn auch andere Streaminganbieter haben Peacock zum Teil kostenlos oder für nur einen geringen Aufpreis inkludiert. Eventuell sah sich YouTube Premium daher in Zugzwang. Dennoch ist das ein Schritt, der auch für den deutschen Markt interessant sein könnte.

Gut möglich, dass man zukünftig auch in Deutschland das eine oder andere Paket anderer Plattformen mit integriert, um den Nutzern mehr Vorteile zu bieten. Auch hierzulande ist das bei anderen Anbietern nicht unüblich und sicherlich wäre es für YouTube Premium interessant, ebenfalls in diesen Bereich einzusteigen.

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