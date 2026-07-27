Pixel-Smartphones im Höhenflug: Google Pixel wächst stärker als Samsung und Apple zusammen (Q2 2026)

Google ist mit den Pixel-Smartphones seit Jahren auf der Überholspur und kann auch in der aktuellen Krise überraschend stark profitieren – mehr noch als die beiden Branchen-Primus Apple und Samsung. Ein aktueller Einblick der Marktforscher zeigt uns, dass die Pixel-Smartphones trotz schrumpfenden Markt die Verkaufszahlen um ganze 16 Prozent steigern konnten. Man ist wohl auf dem richtigen Weg.



Der Smartphone-Markt befindet sich nicht nur durch die Teuerung, sondern auch durch die noch länger anhaltende Speicherkrise im freien Fall. Seit einigen Quartalen gehen die Verkaufszahlen zurück und im 2. Quartal 2026 sanken sie erneut um 11 Prozent. Damit sind die Verkaufszahlen so niedrig wie seit 2013 nicht mehr – Tendenz weiter sinkend. Und dennoch können sich die großen Marken wie Samsung, Apple und überraschenderweise auch Google Pixel dagegen stemmen.

Laut den Marktforschern von Counterpoint Research konnte Google Pixel im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um ganze 16 Prozent wachsen – und das gegen die Tendenz des Marktes. Google Pixel ist erneut die am stärksten wachsende Marke und wird dies wohl auch in den folgenden Quartalen bleiben. Abseits dessen können lediglich Samsung und Apple sowie Huawei wachsen, aber aufgrund ihrer Größe nicht in dem Umfang, wie es bei Google der Fall ist.

Für Samsung heißt es, dass man „das größte Wachstum unter den fünf Topmarken“ erzielt. Bei Apple ist die Rede von einem Wachstum in Höhe von 3 Prozent und bei Huawei spricht man von 6 Prozent Wachstum. Für alle anderen Marken von Xiaomi über Oppo bis Vivo geht es um mehr als 10 Prozent nach unten. Es scheint ganz so zu sein, dass die Nutzer eher den Kauf günstigerer Smartphones aufschieben und ihren großen Marken dennoch treu bleiben.

Der Bericht warnt davor, dass die Auslieferungszahlen auch in den kommenden Quartalen sinken werden, weil die Speicherkrise so schnell nicht enden wird.

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[9to5Google]

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