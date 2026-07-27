Google Fotos: Neue KI-Suche ‚Ask Fotos‘ lässt sich jetzt einfach umschalten – neuer Schalter wird ausgerollt

Veröffentlicht am von Jens
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Die Fotoplattform Google Fotos hat die Suchfunktion in den letzten Monaten massiv aufgerüstet – sowohl in der klassischen Variante als auch mit dem neu eingeführten „Ask Fotos“. Jetzt werden die beiden Suchtypen für viele Nutzer zusammengeführt und können sehr einfach mit einem Schalter gewechselt werden. In diesen Tagen zeigt sich der Schalter bei immer mehr Nutzern und scheint im Rollout zu sein.


google fotos logo

Die beiden in Google Fotos verfügbaren Suchfunktionen unterscheiden sich recht deutlich voneinander, sodass eine echte Zusammenführung derzeit nicht sinnvoll erscheint. Wir hatten euch schon vor einigen Monaten einen Vergleich der Google Fotos Suchfunktionen gezeigt. Statt diese zu integrieren, hat man sich für einen Umschalter entscheiden, der den schnellen Wechsel zwischen diesen beiden Varianten ermöglicht.

Der Schalter sitzt praktischerweise direkt über den Suchergebnissen und lässt sich daher auch erst nach der Suchanfrage betätigen. Damit ist ein schneller Wechsel zwischen der klassischen Auflistung der Bilder und den KI-Antworten möglich. Je nach Art der Anfrage steht der Schalter zum Teil gar nicht zur Verfügung oder wird von den Algorithmen selbst umgelegt. Google Fotos dürfte recht gut darin sein, an der Art und Länge der Anfrage zu erkennen, was der Nutzer sehe möchte.

ask google fotos schalter

Die App entscheidet, ob Ihre Suche am besten mit „Fotos fragen“ oder über die klassische Suche beantwortet wird. Um zwischen den Ergebnissen zu wechseln, schalten Sie die Suchleiste oben in den Suchergebnissen einfach um.

Dieser Schalter ist nicht neu und wurde schon vor Monaten erstmals getestet, doch erst in diesen Tagen zeigt er sich bei einer wachsenden Anzahl von Nutzern. Interessanterweise auch bei den Nutzern, die die Ask-Funktion gar nicht aktiviert haben. Googles Motivation dürfte es damit auch sein, dass sich Nutzer ohne KI-Funktion ebenfalls von dieser überzeugen können. Langfristig wird wohl nur diese Variante übrig bleiben.

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[9to5Google]

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