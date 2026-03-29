Google Fotos: Neue KI-Funktion Ask Fotos startet für alle Nutzer – das sind die neuen Funktionen (Video)

Auch in Deutschland ist innerhalb der Fotoplattform Google Fotos die Künstliche Intelligenz eingezogen, die durch eine völlig neue Integration das Durchsuchen des Fotoarchivs erleichtern soll. Wir zeigen euch, wie sich die KI-Suche Ask Google Fotos von der klassischen Suchfunktion unterscheidet und wir ihr bei Bedarf zwischen diesen beiden Modi umschalten könnt.



Die in Google Fotos integrierte Suchfunktion galt lange Zeit als eines der beeindruckendsten Features der Fotoplattform, denn es hat die Bilderkennung, Objekterkennung und auch Personenerkennung ohne großes Aufsehen auf ein ganz neues Level gehoben. Die reine Eingabe von Personen, Orten, Szenerien, Objekten oder anderen Dingen befördert in vielen Fällen die Bilder zu Tage, die man tatsächlich gesucht hat. Das Ganze funktioniert natürlich auch heute noch, hat aber durch den massiven KI-Schwung an Glanz verloren.

Vor wenigen Tagen ist Ask Google Fotos in Deutschland gestartet, das ursprünglich die Nachfolge der klassischen Suchfunktion antreten sollte, nach einem längeren Testlauf in den USA aber doch eher als Ergänzung positioniert wurde – zumindest auf absehbare Zeit. Dabei handelt es sich um eine völlig neue Suchfunktion, bei der die Nutzer nicht mehr zwingend nach Stichworten suchen müssen, sondern ganze Fragen in Form von Prompts stellen können.

Den möglichen Fragen sind keine Grenzen gesetzt, allerdings sollten sich diese auf Basis des Fotoarchivs beantworten lassen, denn nur dieses wird derzeit von der KI durchsucht. So könnt ihr etwa nach den schönsten Bildern für einen Smartphone-Hintergrund fragen, ihr könnt Google Fotos fragen, wo ihr vor drei Jahren im Urlaub gewesen seid. Ihr könnt aber auch fragen, was ihr vor einigen Wochen zu Mittag gegessen habt oder ob es im Urlaub 2020 einen schönen Strand gegeben hat. Existieren Fotos von den gesuchten Fakten, kann Ask Google Fotos diese finden.









Der große Unterschied ist es, dass die klassische Suchfunktion rein Stichwort-basiert mit einer Objekterkennung arbeitet, während bei Ask Fotos eine echte KI zum Einsatz kommt, die den gezeigten Inhalt eines Fotos auswertet. Dementsprechend erfolgt auch die Präsentation der Ergebnisse völlig unterschiedlich. Denn es gibt nicht nur eine kommentarlose Auflistung von Bildern, sondern einen Antworttext, der bei Bedarf die gesuchten Fakten enthält und diese mit den entsprechenden Medien unterfüttert.

Weil es sich bei Ask Fotos um einen KI-ChatBot handelt, könnt ihr anschließend auch noch weitere Fragen stellen, auf die Details eingehen oder die Suche verfeinern. Bei der klassischen Suchfunktion ist hingegen direkt nach der Auslieferung Endstation und ihr könnt nur eine neue Suche absetzen. Welche der beiden Varianten hilfreicher ist, hängt natürlich auch von den eigenen Bedürfnissen ab. Sicherlich haben beide Funktionen weiterhin ihre Daseinsberechtigung.

Ihr müsst euch nicht sofort für eine der beiden Varianten entscheiden, denn seit einigen Tagen gibt es direkt über den Suchergebnissen einen Umschalter, der zwischen den Stichworten und den Prompt-Anfragen wechselt. Siehe erstes Bild in diesem Artikel.

Letzte Aktualisierung am 24.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.