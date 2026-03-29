Google Play Store Aktion: Diese 64 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Am Sonntag gibt es im Google Play Store viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über die Google Maps Planeten, erklären das neue Ask Google Fotos und berichten über Googles gescheiterte Produkte, die ihrer Zeit voraus waren. Verpasst auch nicht die Pixel-Aktionen im Google Store.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 28.03.2026

Knallerpreise im Google Store: Hohe Rabatte auf Pixel-Smartphones, Pixel Watch 4, Pixel Buds, Fitbit und mehr

Apps
Ringtone Scheduler
Ringtone Scheduler
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Ringtone Scheduler
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
QuickPin - Fast Notes Reminder
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QuickPin - Fast Notes Reminder
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Image Resizer
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Image Resizer
Entwickler: SwiperyLab
Preis: Kostenlos
Was kann ich ausgeben? Premium
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Was kann ich ausgeben? Premium
Entwickler: Alexander Y. Ivanov
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Tech VPN Pro / Protect Privacy
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Tech VPN Pro / Protect Privacy
Entwickler: Xylo Solution LLC
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Offline Password Manager
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Offline Password Manager
Entwickler: Yogesh Dama
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Quick Volume Control
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Quick Volume Control
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Conversations (Jabber / XMPP)
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Conversations (Jabber / XMPP)
Entwickler: Daniel Gultsch
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Notch Effects Notch Animations
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Notch Effects Notch Animations
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Kontakt Veranstalter
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Kontakt Veranstalter
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
HD Video Live Wallpapers
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HD Video Live Wallpapers
Entwickler: Power Mind Apps
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Watch Faces
DB9 Cracked WF Wear OS 4+
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DB9 Cracked WF Wear OS 4+
Entwickler: OQ Watchfaces
Preis: Kostenlos
Analog Classic 12 Wear OS 4+
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Analog Classic 12 Wear OS 4+
Entwickler: OQ Watchfaces
Preis: Kostenlos
Fusion Watch Face
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Fusion Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
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Text Time Watch Face
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Text Time Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

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Clips & Glass: Diese Google-Produkte waren ihrer Zeit voraus – sind an den eigenen Ansprüchen gescheitert




pixel angebote

Spiele
Tech Quiz Master - Quiz Games
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Tech Quiz Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Warriors' Market Mayhem VIP :
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Warriors' Market Mayhem VIP :
Entwickler: Cat Lab
Preis: Kostenlos
Undead Slayer: Offline Premium
Undead Slayer: Offline Premium
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Undead Slayer: Offline Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos
Grow Dungeon Hero VIP
Grow Dungeon Hero VIP
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Grow Dungeon Hero VIP
Entwickler: pixelstar
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Rogue Hearts
Rogue Hearts
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Rogue Hearts
Entwickler: Ninetail Games
Preis: Kostenlos
Spelling Test & Practice PRO
Spelling Test & Practice PRO
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Spelling Test & Practice PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Word Connect PRO
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Word Connect PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
AllRPG: Reboot
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AllRPG: Reboot
Entwickler: Nomad Game
Preis: Kostenlos
Der Einsame Hacker
Der Einsame Hacker
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Der Einsame Hacker
Entwickler: The Lonely Developer Studios - Spain
Preis: Kostenlos
Dungeon Shooter : Dark Temple
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Dungeon Shooter : Dark Temple
Entwickler: IMCrazy
Preis: Kostenlos
[365fun] Find the Differences2
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[365fun] Find the Differences2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
TripleFantasy Premium
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TripleFantasy Premium
Entwickler: Gameplete
Preis: Kostenlos
Defense Zone 3 Ultra HD
Defense Zone 3 Ultra HD
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Defense Zone 3 Ultra HD
Entwickler: HC GLOBAL DISTRIBUTION LIMITED
Preis: Kostenlos
Defense Zone HD
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Defense Zone HD
Entwickler: HC GLOBAL DISTRIBUTION LIMITED
Preis: Kostenlos
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
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Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Entwickler: Cat Lab
Preis: Kostenlos
City Destructor HD
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City Destructor HD
Entwickler: NODETRACK
Preis: Kostenlos
[VIP] Missile Dude RPG : idle
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[VIP] Missile Dude RPG : idle
Entwickler: Artifact Games
Preis: Kostenlos
Avalar: Raid of Shadow Premium
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Avalar: Raid of Shadow Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos
Shadow Hunter: Offline Premium
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Shadow Hunter: Offline Premium
Entwickler: EA Publishing
Preis: Kostenlos
Zombie Age 2 Premium: Shooter
Zombie Age 2 Premium: Shooter
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Zombie Age 2 Premium: Shooter
Entwickler: RedAntz
Preis: Kostenlos
Food Fever Premium: Restaurant
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Food Fever Premium: Restaurant
Entwickler: Unimob Games
Preis: Kostenlos
Mini Restaurant Premium
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Mini Restaurant Premium
Entwickler: Unimob Global
Preis: Kostenlos
Word Mania - Brainy Word Games
Word Mania - Brainy Word Games
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Word Mania - Brainy Word Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Evertale
Evertale
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Evertale
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos




Icon Packs
Stony Icon Pack
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Stony Icon Pack
Entwickler: OSheden Design
Preis: Kostenlos
Forest - Green Icon Pack
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Forest - Green Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Bluediant - Icon Pack
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Bluediant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Square 3D - Icon Pack
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Square 3D - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Ocean - Blue Icon Pack
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Ocean - Blue Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Midori Green - Icon Pack
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Midori Green - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Ichigo Red - Icon Pack
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Ichigo Red - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Mikan Orange - Icon Pack
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Mikan Orange - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Love Stickers Pack - Cute Love
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Love Stickers Pack - Cute Love
Entwickler: Yepil paid apps pro 2026
Preis: Kostenlos
Fluorescent - Icon Pack
Fluorescent - Icon Pack
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Fluorescent - Icon Pack
Entwickler: Atanu Sanyal
Preis: Kostenlos
Green - Icon Pack
Green - Icon Pack
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Green - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Octa Dark - Icon Pack
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Octa Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Warak Green - Icon Pack
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Warak Green - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
OctaRing - Icon Pack
OctaRing - Icon Pack
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OctaRing - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Shield - Icon Pack
Shield - Icon Pack
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Shield - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Octacrop - Icon Pack
Octacrop - Icon Pack
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Octacrop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
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Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
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Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
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Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
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Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
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Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
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BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

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