Google plant Rechenzentren im Weltraum: Kooperation mit SpaceX soll das wohl bald ermöglichen (Bericht)

Google verfügt mit der eigenen technischen Infrastruktur über gewaltige Kapazitäten, die immer weiter ausgebaut werden. Um mit dem wachsenden Bedarf an Rechenpower und auch Energie Schritt halten zu können, plant man seit dem vergangenen Jahr ganz neue Wege: Mit dem Project Suncatcher will man KI-Rechenzentren im Weltraum aufbauen. Jetzt scheint es ernsthafte Gespräche mit SpaceX zu geben.



Rechenzentren sind riesige Projekte, die sich nicht über Nacht bauen und mit der notwendigen Technologie bestücken lassen. Google hat über viele Jahre vorgesorgt, doch mit den stetig steigenden Anforderungen muss man nun weiter Gas geben. Neben dem Ausbau bestehender und dem Bau neuer Rechenzentren will man auch neue Wege beschreiten. Denn nicht nur die Beschaffung der Komponenten wird immer problematischer, sondern vor allem der steigende Energiebedarf. Selbst die über Jahre hochgehaltene Nachhaltigkeit spielt dabei zunächst keine Rolle mehr.

Jetzt will Googles Moonshot-Abteilung einen völlig neuen Weg gehen, der bisher nur auf dem Papier existiert: Mit dem Project Suncatcher sollen Rechenzentren in den Weltraum verlagert werden. Wie man sich das genau vorstellen kann, ist noch nicht bekannt, doch das Projekt scheint konkreter zu werden. Denn im Weltall soll die Energieversorgung durch die größere Nähe zur Sonne kein Problem mehr sein und wäre dauerhaft unabhängig von der Uhrzeit sichergestellt. Laut Google arbeiten Solarpaneele im Weltall bis zu achtmal effizienter als auf der Erde und sind eine praktisch unendlich verfügbare Energiequelle. Genau das, was man für die KI-Rechenzentren benötigt.

Die große Frage ist natürlich, wie solche Rechenzentren strukturiert sein sollen, wie sie angebunden sein sollen und wie man sie überhaupt in den Weltraum bringt. Jetzt soll es laut gut informierten Quellen erste Gespräche mit SpaceX geben, das die entsprechende Dienstleistung bieten könnte. Elon Musk hat schon vor einigen Monaten von einer solchen Idee gesprochen und es ist gut möglich, dass das geplante SpaceX-Angebot mit dem Google-Projekt zusammenhängt.

Eine Kooperation wäre sinnvoll, denn Google hält schon seit über zehn Jahren einen Anteil von gut sechs Prozent an SpaceX. Die ersten Prototypen will man schon 2027 starten, sodass man sich mit der Partnersuche beeilen üsste. Das Projekt soll die Grundlage für einen massiven Ausbau der Rechenleistung sein – zukünftig dann auch außerhalb der Erde.

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[heise]

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