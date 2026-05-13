Android: Google bringt Gemini in den Chrome-Browser – neuer Assistent startet mit vielen Funktionen (Videos)

Google hat schon vor einigen Monaten damit begonnen Gemini in Chrome zu integrieren und sich dabei zunächst auf die Desktopversion des Browsers konzentriert. Jetzt hat man im Rahmen der gestrigen Android Show ein ebenso umfangreiches Update angekündigt, das in Chrome für Android ankommen soll. Die Gemini-KI soll zum persönlichen Browsing-Assistenten werden, der viele zusätzliche Funktionen bietet.



Wir haben euch hier im Blog das hierzulande noch nicht verfügbare Gemini in Google Chrome ausführlich vorgestellt, das erst vor wenigen Wochen ein großes Update erhalten hat. Gemini kann im Browser Inhalte zusammenfassen, Informationen aus Webseiten kombinieren, Bilder beschreiben, selbständig Inhalte suchen, Formulare ausfüllen und vieles mehr. Jetzt hat man die wichtigsten Funktionen auch für die mobile Version des Browsers angekündigt.

Gemini wird zum persönlichen Browsing-Assistent

Gemini soll im mobilen Chrome-Browser zum persönlichen KI-Browserassistent werden. Ein neuer Gemini-Button in der Symbolleiste öffnet ein Overlay am unteren Displayrand, das viele Funktionen bringt: Nutzer können Fragen zur geöffneten Webseite stellen, lange Artikel zusammenfassen oder auch detaillierte Erklärungen zu komplexen Themen erhalten.

Gemini in Chrome soll sich auch mit den verschiedenen Google-Apps verbinden und Aufgaben erledigen können: So lassen sich Termine im Kalender eintragen, Zutaten aus einem Rezept zu Google Keep übertragen oder auch Informationen in GMail finden. Kontextbezogene Unterstützung soll dabei helfen, organisiert und effizient zu arbeiten.









Bilder mit Gemini Nano Banana anpassen

Die KI-Bildbearbeitung Gemini Nano Banana wird fest in den Browser integriert, sodass sich direkt im Browser Grafiken erstellen oder auch Bilder aus dem Web anpassen lassen. So könnt ihr etwa aus einer Webseite sehr schnell eine Infografik erstellen, die alle wichtigen Details zusammenfasst. Beim Browsen durch Wohnungsanzeigen könnt ihr aber auch die leeren Zimmer auf den Fotos mit KI-generierten Möbeln füllen.

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Auto Browse surft durch das Web

Auch am Smartphone muss zukünftig nicht mehr selbst im Browser gesurft werden. Die Auto Browse-Funktion soll den Nutzern lästige Aufnahmen abnehmen, damit sich diese auf das Wesentliche konzentrieren können: Ihr wollt zu einer Comedy-Show und vergessen, einen Parkplatz zu reservieren? Mit der automatischen Parkplatzsuche könnt ihr Chrome bitten, anhand der Veranstaltungsdetails auf der Ticketbestätigung einen Parkplatz mit SpotHero zu finden. Müsst ihr vom Welpenfutter auf Hundefutter umstellen, weil euer Vierbeiner wächst? Lasst Chrome einfach eure Chewy-Bestellung aktualisieren.









Verfügbarkeit

Mit dem Start der umfangreichen Gemini Intelligence in Android muss natürlich auch der Chrome-Browser entsprechende Möglichkeiten bieten. Genauso wie die Gemini-Funktionen auf Betriebssystem-Ebene werden aber auch diese Neuerungen noch etwas auf sich warten lassen. Man will das Ganze zunächst ab Ende Juni für „ausgewählte Geräte“ in den USA einführen. Voraussetzung ist mindestens Android 12 sowie ein Abo bei Google AI Pro oder Google AI Ultra.

Bis diese Funktionen im europäischen Raum bzw. in Deutschland starten, dürften noch einige Monate vergehen. Bisher haben wir auch die KI-Funktionen am Desktop noch nicht erhalten, die Personal Intelligence hat die Handbremse noch fest angezogen und auch das gesamte Ökosystem der Gemini Intelligence könnte in Europa einige Steine im Weg haben.

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[Google-Blog]

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