Gemini: Google will Nutzung des KI-ChatBot und der KI-Generatoren wohl einschränken – Limits zeigen sich

Googles KI-ChatBot Gemini und dessen angebundene Produkte bieten eine immer größere Leistung, die vor allem im Medienbereich enorme Rechenpower benötigt. Jetzt zeigt sich, dass Google die Leistungen für die Rechenpower schon sehr bald begrenzen wird. Schon in der kommenden Woche könnte man sowohl für Abonnenten als auch Gratis-Nutzer Limits einführen, die bei ersten Nutzern sichtbar werden.



Die Künstliche Intelligenz benötigt gewaltige Rechenpower, das dürfte vielen Menschen bekannt sein. Google stellt diese Hunderten Millionen Nutzern zum größten Teil kostenlos zur Verfügung – vom generativen ChatBot über den Bildgenerator, Audiogenerator, die KI-Videogeneratoren und noch sehr viel mehr. Dieser Zugang dürfte auch weiterhin bestehen bleiben, doch der Nutzungsumfang soll beschränkt werden, das zeichnet sich schon seit längerer Zeit ab.

Jetzt ist bei erstem Nutzer der neue Menübereich „Usage Limits“ aufgetaucht. Dieser zeigt sich die Limits des gebuchten Pro-Tarifs, die sich einmal täglich und einmal wöchentlich automatisch zurücksetzen. Im obigen Beispiel hat der Nutzer sein Tageskontingent zu 86 Prozent und sein Wochenkontingent um 10 Prozent verbraucht. Zur Einordnung: Das Kontingent wurde durch die Erstellung dieser beiden Videos mit dem neuen KI-Videogenerator Gemini OMNI verbraucht. Von welchen konkreten Limits wir hier reden, ist nicht bekannt.

Gut möglich, dass Google Gemini zukünftig nicht mehr funktionell einschränkt, sondern nach Token oder Nutzungsumfang. In den oberen Ultra-Tarifen wird die Möglichkeit für den Token-Nachkauf bereits getestet und erst vor wenigen Tagen sind erste Informationen zu einem Google AI Ultra Lite-Abo aufgetaucht. Wir können daher erwarten, dass Google die Abo-Struktur rund um Gemini neu aufbaut.

P.S. Interessanterweise geht die Rechnung auf obigem Screenshot gar nicht auf. Das siebenfache Tageslimit läge unter dem Wochenlimit. Allerdings kennen wir auch die Umstände nicht.

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[9to5Google]

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