Android: Google startet neue Kamera-App für Retrobilder in der kostenlosen Bildbearbeitung Snapseed (Galerie)

Nach einer mehrmonatigen Wartezeit hat Google gestern das große Update für die kostenlose Bildbearbeitung Snapseed angestoßen, das viele neue Funktionen und eine rundum optimierte Oberfläche zu Android bringt. Das Update hat aber auch noch ein weiteres Element an Bord, das einige Nutzer interessieren könnte: Mit der Snapseed Kamera bekommt die App einen eigenen Kameramodus für Retrobilder. Dieser bringt die dafür notwendigen Filter für viele legendäre Kameramodelle.



Googles kostenlose Bildbearbeitung Snapseed war eigentlich ein Einstellungskandidat, wurde aber dennoch über viele Jahre ohne jegliches Update weiterhin angeboten und nimmt jetzt endlich wieder Fahrt auf. Nach mehrfachen Updates für die iPhone-App hat man gestern den Rollout für Android gestartet. Die rundum erneuerte App bringt viele neue Filter mit, neue Effekte, ein ganz neues Design und eine veränderte Oberfläche. Aber das ist noch nicht alles.

Snapseed bekommt eine eigene interne Kamera-App, die sich zunächst auf die Retroschiene konzentriert. Die Entwickler hatten es mit den passenden Worten „built around creativity, control, and your personal style“ angekündigt. Der integrierte Kameramodus soll es den Nutzern ermöglichen, Fotos im Retrodesign aufzunehmen, was gerade im Zeitalter der KI-Fotos und überfilterten Bilder eine willkommene Abwechslung ist. Um diesen Retromodus zu erreichen, wird nicht nur das Bild selbst entsprechend angepasst, sondern auch die Oberfläche soll das Gefühl einer Jahrzehnte-langen Reise in die Vergangenheit geben. Es gibt eine Reihe von Kamerafiltern (siehe die Auflistung am Ende dieses Artikels), die sich mit einer schicken Oberfläche auswechseln lassen.

Ein ausgewählter Filter ändert nicht nur das Bild, sondern auch die Oberfläche der Kamera-App. Dadurch ist vor allem für Fans oder Profis auf den ersten Blick ersichtlich, welcher Filter ausgewählt wurde. Das aufzunehmende Bild wird erst nach erfolgter Aufnahme entsprechend angepasst, es gibt also keine Live-Vorschau.









Diese Kamerafilter sind jetzt mit dabei

KP1: Inspired by Kodak Portra 400

KP2: Inspired by Kodak Portra 160

KG1: Inspired by Kodak Gold 200

KE1: Inspired by Kodak E200

FS1: Inspired by Fuji Superia 200

FS2: Inspired by Fuji Superia 800

FP1: Inspired by Fuji Pro 400h

AG1: Inspired by Agfa Optima 200

AS1: Inspired by Agfa Scala 200

PD1: Inspired by Polaroid 600

TC1: Inspired by Technicolor

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Auch wenn mir dieser Modus persönlich überhaupt keinen Mehrwert bieten würde, ist es doch sehr interessant, in welche Richtung Google die Snapseed-App entwickelt. Man will den Nutzern offenbar eine echte Alternative zu den zahlreichen KI-Fotobearbeitungen und überzeichneten Kamerafiltern bieten. Welche Strategie man damit verfolgt, denn die App ist nach wie vor kostenlos, werbefrei und benötigt kein Abo, wird sich vielleicht erst im Laufe der Jahre abzeichnen.

Ist es tatsächlich nur ein tapferer Einzelkämpfer, der die App am Leben erhält? Das würde zumindest erklären, warum die Entwicklungsschritte so viel Zeit benötigen. Wir beobachten das weiter.

» Snapseed: Großes Update für Googles kostenlose Fotobearbeitung – neue Funktionen und Oberfläche (Galerie)

[9to5Google]

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