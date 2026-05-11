Android: Wandel zum KI-System, Start auf dem Desktop, Android XR und Aluminium OS – sehr viel Neues kommt

Rund um Googles Betriebssystem Android stehen sehr große Veränderungen an, die sich im Lauf der nächsten Monaten zeigen und schon in dieser Woche präsentiert werden sollen. Google selbst hat die Messlatte so weit nach oben gehangen, dass längst vom wichtigsten Android-Jahr aller Zeiten die Rede ist. Wir zeigen euch, was von der Gemini-KI über Android XR bis zum Desktop und Aluminium OS so alles kommt.



Android ist seit vielen Jahren das weltweit meistgenutzte Consumer-Betriebssystem, das gemeinsam mit iOS den Smartphone-Markt beherrscht und sehr große Anteile am Tablet-Markt hat. Aber auch im Auto ist man mit Android Auto und Android Automotive sehr erfolgreich, bei Smartwatches, auf Smart TVs und schon bald folgt der Sprung auf neue Plattformen bzw. ein neuer Angriff auf die Bereiche, die bisher nur als Nebenprojekt erachtet wurden.

Google lädt für morgen Abend zur Android Show, einem vorgezogenen Event zur Google I/O in der nächsten Woche, das alle wichtigen Neuerungen rund um Android präsentieren soll. Das zeigt schon, dass die Pipeline so gut gefüllt ist, dass die Ankündigungen nicht mehr in das Haupt-Event passen bzw. man die volle Aufmerksamkeit auf Android legen und in der kommenden Woche wohl eher zu Gemini verschieben will.

Wir haben euch in den letzten Tagen bereits ausführlich über die anstehenden Veränderungen informiert und hier folgt jetzt noch einmal die Zusammenfassung über alle wichtigen Themen, die wir für das morgige Event erwarten. In jedem Fall wird das Event und dessen Ankündigungen sehr viel bedeutsamer und nachhaltiger sein, als das im letzten Jahr der Fall gewesen ist.









Android 17 startet

Google wird wohl morgen Abend kurz vor dem Event den Startschuss für das neue Betriebssystem Android 17 geben, das in den letzten Monaten eine überraschend kurze Testphase durchlaufen hat. Es könnte, wie ihr den folgenden Punkten in diesem Artikel entnehmen könnt, das letzte echte Android sein. Echt im Sinne von, dass es noch auf dem klassischen Kern ohne tief integrierte Gemini-KI basiert. Aber das wäre für diese Version als Ausblick noch zu weit gefasst.

Wir haben euch in weiser Voraussicht bereits alle wichtigen Neuerungen in Android 17 zusammengefasst und auch schon gezeigt, auf welchen Smartphones das Update mutmaßlich schon morgen ankommen wird.

» Das sind die wichtigen Neuerungen in Android 17

» Diese Pixel-Smartphones erhalten das Update auf Android 17

Android XR auf Smart Glasses

Der Start von Android XR ist bereits im letzten Jahr erfolgt, allerdings nur auf den großen Headsets, die zwar funktionieren, aber eher als Testgeräte angesehen werden können. Die wahre Feuerprobe ist der Start auf den Smart Glasses, die einer echten Brille sowohl in Aussehen als auch Größe in nichts nachstehen. Das wird eine neue Geräteklasse, die wir euch bereits sehr ausführlich vorgestellt haben.

Im folgenden Artikel zeigen wir euch, wie diese Smart Glasses aussehen, welche Standards Google setzt, wie sich diese bedienen lassen, welche Elemente sie besitzen werden und noch vieles mehr. Auch die Umsetzung von Benachrichtigungen konnten wir euch bereits zeigen.

» Alle Infos zu den neuen Android XR Smart Glasses









Android kommt auf den Desktop

» So wird Google auf dem Android-Desktop starten + Android-Laptops

Neues Betriebssystem Aluminium OS

» Das ist Googles neues Betriebssystem Aluminium OS









Android wird zum KI-Betriebssystem

Android soll sich laut Google einem sehr großen Wandel unterziehen, der die KI in die erste Reihe stellt. Man spricht schon jetzt von einer tiefgreifenden Integration der KI-Agenten und hat in Testumgebungen bereits ‚amazing things‘ erreicht, die man vorstellen will. Die Rede ist davon, dass es einen Wandel vom „operating system“ zum „intelligent system“ geben wird. Das lässt schon tief blicken und ist sicherlich auch der Grundstein für viele weitere Entwicklungen.

Wie weit sich Android verändern wird und ob das wirklich schon das baldige Aus des großen Erfolgs der Android-Apps bedeuten wird – was von immer mehr Herstellern und auch Google selbst so gesehen wird, werden wir vielleicht schon morgen Abend in einer Ankündigung oder zumindest Aussicht erfahren.

» Android wird zum KI-Betriebssystem und bringt KI-Agenten

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Wir werden euch hier im Blog natürlich auch morgen umfangreich über alle wichtigen Ankündigungen informieren. Schaut also regelmäßig hier vorbei und damit ihr nichts verpasst, abonniert uns auch auf Google News und setzt den GoogleWatchBlog als bevorzugte Quelle bei Google

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