Aluminium OS: Googles neues Desktop-Betriebssystem kommt – das soll es können und so sieht es aus (Leaks)

Google arbeitet schon seit langer Zeit am neuen Betriebssystem Aluminium OS, das bereits in wenigen Tagen offiziell vorgestellt werden könnte. Das neue Betriebssystem soll das Android-Ökosystem auf den Desktop bringen und mit tief integrierten KI-Funktionen rund um Gemini glänzen. Kurz vor dem Startschuss findet ihr in diesem Artikel noch einmal alle Infos zur neuen Plattform sowie erste Bildschirmaufnahmen.



Eigentlich ist Google im Betriebssystem-Bereich stark aufgestellt, denn mit Android betreibt man das weltweit meistgenutzte OS und beherrscht sowohl den mobilen Markt als auch über viele Arme wichtige Teile in anderen Bereichen: Infotainment im Auto, Smartwatches, Smart TVs und mehr. Android drängt seit einiger Zeit mit steigendem Druck auf den Desktop, wo Google außerdem mit dem Betriebssystem ChromeOS auf den Chromebooks unterwegs ist, das allerdings deutlich im Schatten des Android-Erfolgs steht.

Um das Android-Ökosystem mit Volldampf auf den Desktop zu bekommen und das im Vergleich eher glücklose ChromeOS abzulösen, wird in Kürze das neue Betriebssystem Aluminium OS starten. Nach allem was bisher bekannt ist, handelt es sich um einen Android-Ableger, der aber dennoch unabhängig vom aktuellen Desktop-Anlauf des mobilen Android entwickelt wird. Erklären lässt sich das durch den Projektstatus des neuen Betriebssystems.

Die eigentliche Motivation für die Neuentwicklung dürften aber nicht Android und ChromeOS sein, sondern viel mehr die Gemini-KI. Sowohl laut Leaks als auch offiziellen Google-Angaben soll das neue Betriebssystem mit KI im Herzen entwickelt worden sein. Man nutzt das gewissermaßen als Neuanfang, bei dem Gemini von Anfang an im Zentrum steht, statt auf bestehende Strukturen aufgesetzt und integriert zu werden.









Obiges Video soll die Oberfläche von Aluminium OS zeigen, von der wir allerdings nicht viel zu sehen bekommen. Entstanden ist dieses so wie das weiter unten eingebundene Video im Chrome-Team und bezieht sich auf den unter Aluminium OS laufenden Browser. Dennoch gibt es uns einige Infos rund um Aluminium OS mit und ist der erste Blick auf das neue Betriebssystem. Wir lernen aus dem Video, dass Google das Betriebssystem- und Desktop-Rad nicht neu erfinden wird.

Zwar wagt man mit Aluminium OS einen Neuanfang, orientiert sich aber dennoch stark an den etablierten Oberflächen. Der Android-Desktopmodus sieht aus wie ChromeOS und wenig überraschend gilt das auch für das neue Betriebssystem: Es ist fensterbasiert, wir sehen eine Taskleiste und eine Statusleiste und recht simple Oberflächen. Die Nutzer sollen sich von Beginn an Zuhause fühlen und im besten Fall gar nicht bemerken, ob sie Android, ChromeOS oder Aluminium OS verwenden.

Auch die einzelnen Komponenten des Betriebssystems sind recht gewöhnlich: Es gibt ein Startmenü, das über einen Button aufgerufen wird, das neben den Apps und Verknüpfungen auch über eine Suchfunktion verfügt. Daneben gibt es die Taskleisten-typische Auflistung von aktiven und angepinnten Apps. Vermutlich wird auch das Startmenü, das im Video leider nicht zu sehen ist, dem von ChromeOS und Desktop-Android recht ähnlich sein.

Am oberen Rand wird es hingegen etwas voluminöser und ich würde noch nicht davon ausgehen, dass es das finale Design ist: Es gibt eine Statusleiste mit der Uhrzeit inklusive Sekunden und das Datum. Daneben gibt es Informationen zum Akkustatus, dem Verbindungsstatus, den Spracheinstellungen und auch ein abgewandeltes Gemini-Logo sowie eine Glocke für Benachrichtigungen. Weil es am Desktop eher unüblich ist, gehe ich davon aus, dass man die Informationen aus der oberen Leiste bis zum Release in die Taskleiste verschieben wird. In diesem Fall sollte man sich (meiner Meinung nach) Windows als Vorbild nehmen.

Etwas voluminöser wird es am oberen Rand, sodass sich die Statusleiste in zwei Hälften teilen muss – aber das kennen wir von Android: Auf der linken Seite zeigt sich die Uhrzeit inklusive Sekunden sowie das Datum. Die Sekunden werden mutmaßlich nicht bis in die finale Version an dieser Stelle enthalten bleiben, doch für die Testphase dürften sie hilfreich sein. Rechts sehen wir die Statusinformationen, die unter anderem den Akkustand, das Wifi-Signal, die Spracheinstellungen, ein abgewandeltes Gemini-Logo sowie eine Glocke für die Benachrichtigungen enthalten.









Das neue Betriebssystem soll laut Google im Frühjahr 2006 als erster Meilenstein fertiggestellt sein, das bedeutet, dass man es für interessierte Nutzer und Entwickler freigeben kann. Ein breiter Rollout ist allerdings erst für 2028 geplant, wobei bisher nicht klar ist, wie es in den Jahren dazwischen weitergehen wird. Gut möglich, dass man Aluminium OS hauptsächlich für Bastler anbieten will und gewissermaßen noch als Spielwiese sieht. In der Übergangsphase soll ChromeOS bestehen bleiben und der Android-Desktopmodus an den Start gebracht werden.

Google soll wohl auch den ersten Pixel Laptop mit Android vorstellen, der auf Desktop-Android setzt. Gut möglich, dass es eine optionale Möglichkeit zum Wechsel auf Aluminium OS geben wird, was dann ab 2028 automatisch per Update geschehen könnte. Damit ließen sich die Android-Laptops und Chromebooks für mindestens zwei Jahre parallel vermarkten, schlussendlich mit Aluminium OS zusammenführen und somit ein sanfter Übergang erreichen.

Wir erwarten, dass Google das neue Betriebssystem bereits in der nächsten Woche, am 12. Mai, rund um das Android Show-Event vorstellen wird.

» Android & Gemini: Google schafft ein KI-Betriebssystem – nächstes Kapitel mit KI-Agenten und ‚amazing things‘

» Android 17: Googles neues Betriebssystem kommt – alle wichtigen Neuerungen im Überblick (Galerie)

Letzte Aktualisierung am 22.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.