Fitbit Air Aktion: Googles neuen Fitnesstracker jetzt mit 31 Prozent Rabatt + Gratis-Armband vorbestellen

Google hat am Donnerstag den neuen Fitnesstracker Fitbit Air vorgestellt, der als erstes Flaggschiff den Neustart des gesamten Health-Universums anschieben soll. Wer am neuen Produkt und den überraschend umfangreichen Möglichkeiten Gefallen findet, kann den Tracker jetzt mit einer starken Aktion vorbestellen: Jetzt bekommt ihr den Fitbit Air mit 31 Prozent Rabatt und Gratis-Armband.



Am Donnerstag hat Google den auf den ersten Blick unscheinbaren Fitnesstracker Fitbit Air vorgestellt, der die Nutzer nach eigenen Angaben noch das eine oder Mal überraschen und das Fitness- und Vitaltracking auf eine neue Stufe heben soll. Der Tracker zeichnet sich durch ein schickes Design aus, der Messung von Schritten, Puls und Sauerstoffgehalt im Blut, ist wasserdicht, per Bluetooth mit dem Smartphone verbunden und kann viele Aktivitäten und auch den Schlaf tracken.

Jetzt könnt ihr den Fitbit Air für 99 Euro vorbestellen und dabei eine starke Aktion nutzen, die es derzeit nur im Google Store bei Amazon gibt. Für nur 99 Cent Aufpreis könnt ihr euch jetzt ein zusätzliches Armband zum Auswechseln kostenlos holen. Das entspricht einem Rabatt von 31 Prozent oder einer Ersparnis von 45 Euro – das lohnt sich in jedem Fall und sollte mitgenommen werden, wenn ihr Interesse am neuen Tracker habt.

Zur Wahl stehen die Sportarmbänder in verschiedenen Farben von Berry und Fog über Lavendel bis Obsidian sowie die Größen S, L oder auch ein flexibles Onesize. Kombiniert euch das Ganze doch auf der Amazon-Seite zusammen und ihr erhaltet den Tracker sowie das Gratis-Armband am 26. Mai als eine der ersten Nutzer. Nutzt gerne die Partnerlinks in diesem Artikel, um unsere Arbeit hier im Blog zu unterstützen: Fitbit Air + Gratis-Armband mit 31 Prozent Rabatt vorbestellen.

Was der neue Fitbit-Tracker so alles leisten kann und welche Stärken die neue Plattform Google Health mit Gemini-KI und Google Health Coach bietet, haben wir euch bereits ausführlich in diesem Artikel zum großen Fitbit-Google Health-Neustart zusammengefasst.

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

Letzte Aktualisierung am 9.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.